Lt Gen Dhiraj Seth New Army Chief: ప్రభుత్వం శనివారం లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ను తదుపరి ఆర్మీ చీఫ్గా నియమించి.. ఆయనకు కీలక బాధ్యతలను అప్పగించింది. జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది స్థానంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ జూన్ 30న ఆర్మీ చీఫ్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ను తదుపరి ఆర్మీ చీఫ్గా నియమించేందుకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపారు. ఈ నియామకం 2026 జూన్ 30 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సేథ్ పదవీకాలం 2028 ఆగస్టు 31 వరకు ఉంటుంది. ఈ నెలతో పదవీకాలం ముగియనున్న జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది స్థానంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
ఎవరీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ ?
లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ దేశంలోని అత్యంత సీనియర్, అనుభవజ్ఞులైన సైనిక అధికారులలో ఒకరు. ఆయన పూణేలోని ఖడక్వాస్లాలో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ పూర్వ విద్యార్థి. 1986 డిసెంబర్లో ఆయన భారత సైన్యంలోని ఆర్మర్డ్ కార్ప్స్లో నియమితులయ్యారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సేథ్ భారతదేశంలో.. విదేశాలలో అనేక ప్రతిష్టాత్మక సైనిక సంస్థల నుండి శిక్షణ పొందారు. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా, మాంటెరీలో ఉన్న నావల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్లో అంతర్జాతీయ రక్షణ సేకరణ నిర్వహణ కోర్సును పూర్తి చేశారు. అలాగే ఫ్రాన్స్లోని పారిస్లో ఉన్న మిలిటరీ కాలేజీలో డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ కమాండ్ అండ్ జనరల్ స్టాఫ్ కోర్సును కూడా పూర్తి చేశారు. అంతేకాదు మధ్యప్రదేశ్లోని మౌలో ఉన్నత కమాండ్ కోర్సులో.. న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ (NDC)లో కూడా శిక్షణ పొందారు.
నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సైనిక వృత్తిలో అనేక ముఖ్యమైన బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఎడారి ప్రాంతాలలో ఒక సాయుధ రెజిమెంట్కు, అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలలో ఒక సాయుధ బ్రిగేడ్కు నాయకత్వం వహించడంతో పాటు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో తిరుగుబాటు నిరోధక దళానికి నేతృత్వం వహించి, తిరుగుబాటు నిరోధక కార్యకలాపాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
లెఫ్టినెంట్ జనరల్గా సేథ్ భారత సైన్యంలోని అగ్రశ్రేణి స్ట్రైక్ యూనిట్లలో ఒకటైన సుదర్శన్ చక్ర కార్ప్స్కు కమాండర్గా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఢిల్లీ ఏరియా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్గా పనిచేశారు. అక్కడ ముఖ్యమైన జాతీయ, అంతర్జాతీయ సైనిక కార్యకలాపాలు, లాంఛనప్రాయ బాధ్యతలను పర్యవేక్షించారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సేథ్ గత ఏప్రిల్లో వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ గా నియమితులయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా నియమితులయ్యారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook