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New Army Chief: భారత సైన్యానికి కొత్త బాస్.. ఆర్మీ చీఫ్‌గా ధీరజ్ సేథ్ నియామకం.. ఎవరీ Dhiraj Seth ? ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇదే..!!

Lt Gen Dhiraj Seth: ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది జూన్ 30వ తేదీ పదవీ విరమణ చేయబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వారసుడిగా కొత్త చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేథ్ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం వైస్ చీఫ్ ఆప్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్ గా సేవలందిస్తున్నారు సేథ్. ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:34 PM IST
New Army Chief: భారత సైన్యానికి కొత్త బాస్.. ఆర్మీ చీఫ్‌గా ధీరజ్ సేథ్ నియామకం.. ఎవరీ Dhiraj Seth ? ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇదే..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆర్మీ చీఫ్‌గా ధీరజ్ సేథ్ నియామకం.. ఎవరీ Dhiraj Seth ? ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇదే..!!
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