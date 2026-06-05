Madhya Pradesh Crime News: మద్యం మత్తులో ఓ భర్త చేసిన విపరీత చేష్ట.. ఒక ప్రాణాన్ని బలి తీసుకోగా, ఒక కుటుంబాన్ని రోడ్డున పడేసింది. కన్న బిడ్డను కాపాడే క్రమంలో ఓ భార్య.. భర్తను కర్రతో కొట్టి చంపిన షాకింగ్ ఘటన మధ్యప్రదేశ్ లోని ఛతర్పూర్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
పోలీస్ కథనం ప్రకారం.. ఛతర్ పూర్ కు చెందిన నీలం కుశ్వాహ, తన భర్త దీన్ దయాళ్ కుష్వాహతో విభేదాల కారణంగా గత నాలుగేళ్లుగా పుట్టింటిలోనే ఉంటుంది. జూన్ 1న దీన్ దయాళ్ ఎప్పుడైతే సంఘం మద్యం సేవించి నీలం ఉంటున్న పుట్టింటికి వచ్చాడు. బలవంతంగా తలుపులు బద్దలు కొట్టి లోపలికి ప్రవేశించిన అతను.. అంతటితో ఆగకుండా తన సొంత కొడుకును కాళ్లు పైకి పెట్టి తలకిందులుగా వేలాడదీశాడు.
మద్యం మత్తులో తన బిడ్డను ఎక్కడ చంపేస్తాడో అనే భయంతో నీలం తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది. కన్న బిడ్డను కాపాడుకునే క్రమంలో తీవ్ర ఆవేశానికి లోనైనా ఆమె, ఇంట్లో ఉన్న కర్రతో దాడి చేసింది. ఆమె బలంగా కొట్టిన మొదటి దెబ్బకే దీన్ దయాళ్ మంచంపై పడిపోయాడు. అయినా ఆగకుండా నీలం వరుసగా కొట్టడంతో తీవ్ర గాయాలు పాలైన దీన్ దయాళ్ అక్కడితో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
శవం పక్కనే ఎనిమిది గంటలు..
భర్త చనిపోయాడని నిజం తెలిశాక నీలం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. ఏం చేయాలో అర్థం కాక భర్త మృతదేహం వద్ద 8 గంటల పాటు నిశ్చయస్తూ రాలే కూర్చుండిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి స్థానిక ఆలయానికి వెళ్లి తాను చేసిన తప్పును క్షమాపణ కోరుతూ దేవుడి ముందు ఒక 10 నిమిషాల పాటు కూర్చుని ప్రార్థించింది.
ఆ తర్వాత గుడి నుంచి నేరుగా సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కి చేరుకుంది. రాత్రి 8 గంటల సమయంలో స్టేషన్కు వచ్చిన నీలం తానే తన భర్తను చంపేసినట్లు అంగీకరించింది. ఇదే విషయాన్ని సివిల్ లైన్స్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ తెలిపారు.
మహిళా ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, మంచంపై పడి ఉన్న దీన్ దయాళ్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. భర్త నుంచి ఎదురైన వేధింపులు, బిడ్డపై జరిగిన దాడి కోణాలతో పాటు అన్ని కోణాల్లోనూ కేసులు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
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