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Madhya Pradesh Crime: మద్యం మత్తులో దారుణం..భర్తను కర్రతో చావకొట్టిన భార్య..పోలీస్ స్టేషన్‌లో లొంగిపోయింది!

Madhya Pradesh Crime News: మధ్యప్రదేశ్‌లో మరో ఘోరం జరిగింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న భర్తను భార్య కర్రతో కొట్టి దారుణ హత్యకు పాల్పడిన సంఘటన ఇప్పుడు యావత్ భారతదేశాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:04 PM IST
Madhya Pradesh Crime: మద్యం మత్తులో దారుణం..భర్తను కర్రతో చావకొట్టిన భార్య..పోలీస్ స్టేషన్‌లో లొంగిపోయింది!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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