/Ujjain Ganesh idol: ఉజ్జయినీలో షాకింగ్ ఘటన.. వినాయకుడి విగ్రహం నుంచి కన్నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Ujjain tajpur Ganesh idol wept tears amid ganesh chaturthi video: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన వినాయక నవరాత్రి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను తొమ్మది రోజులు అత్మంత భక్తి ప్రపత్తులతో జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినీ జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తాజాపూర్ తహసీల్ పరిధిలోని మాతాజీకి బావడీ వద్ద ఉన్న గణేశ్ ఆలయంలో వినాయక చవితికి ముందు అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ताजपुर में गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने की खबर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी #GaneshChaturthi #GaneshUtsav #GaneshJi #GanpatiBappa pic.twitter.com/E1pJBznqoF
— NavBharat Live (@TheNavbharatliv) September 12, 2026
ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ గణేశుడి విగ్రహం కళ్ల నుంచి ఉదయం 6:30 గంటల నుంచి వరుసగా కన్నీళ్లు వస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ఈ విషయం క్షణాల్లో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించడంతో ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. వినాయకుడి విగ్రహాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నగర పూజ సందర్భంగా గణేశుడికి సంప్రదాయబద్ధంగా ‘చోలా’ సమర్పించలేదు. దీంతో వినాయకుడు అసంతృప్తికి గురయ్యాడని, అందుకే ఆయన కళ్ల నుంచి కన్నీళ్లు వస్తున్నాయని కొందరు గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు.
వినాయకుడి ఆగ్రహాన్ని చల్లార్చి, క్షమాపణలు కోరేందుకు గ్రామస్తులు ఆలయంలో ప్రత్యేక మహా హారతి నిర్వహించారు. రోజంతా ప్రత్యేక పూజలు, జపాలు, భజనలు, కీర్తనలు కొనసాగించారు. వినాయక చవితికి ముందు ఈ ఘటన చోటు చేసుకొవడంతో కొంత మంది భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
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