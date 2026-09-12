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Ujjain Ganesh idol: ఉజ్జయినీలో షాకింగ్ ఘటన.. వినాయకుడి విగ్రహం నుంచి కన్నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Ujjain Ganesh idol tear video: మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినీలో గణేష్ విగ్రహం నుంచి కన్నీళ్లు రావడం చూసిన భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ విషయం తెలిసి చుట్టుపక్కల వారు ఆలయంకు క్యూ కట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:37 PM IST
Ujjain Ganesh idol: ఉజ్జయినీలో షాకింగ్ ఘటన.. వినాయకుడి విగ్రహం నుంచి కన్నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Ujjainganeshidoltearvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ujjain ganesh idol: ఉజ్జయినీలో షాకింగ్ ఘటన.. వినాయకుడి విగ్రహం నుంచి కన్నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..
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