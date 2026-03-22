English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ujjain Teacher Beats video: మధ్య ప్రదేశ్‌లో అమానుషం.. బాలుడిని కర్రతో చావ బాదిన ఉపాధ్యాయుడు .. వీడియో వైరల్..

Ujjain Student beaten video: ఉజ్జయినీ పట్టణంలో వేద పాఠశాలలో బాలుడిపై ఉపాధ్యాయుడు అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు. అంతే కాకుండా అతడ్ని కర్రతో ఇష్టమున్నట్టు కొడుతూ దారుణంగా వ్యవహరించారు. ఆ బాలుడు వదిలేయాలని ప్రాధేయ పడిన కూడా పట్టించుకోలేదు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 22, 2026, 04:04 PM IST
Trending Photos

Ujjain gurukul ved school teacher thrashes student with cane: సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల తర్వాత చాలా మంది గురువుల్ని పూజించుకుంటారు.  గురువులు తమ పిల్లలకు మంచి చదువు, ఉన్నత విలువలు నేర్పిస్తారని భావిస్తారు. అందుకు ఎంత కాస్లీ అయిన తమ పిల్లలను మంచి స్కూళ్లలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు జాయిన్ చేస్తారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి పవిత్రమైన వృత్తికి మాయని మచ్చగా మిగులుతున్నారు . కొంత మంది తప్పతాగి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ స్టూడెంట్స్ లను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇంకా కొంత మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రం పిల్లలు చిన్నపాటి తప్పులు చేసిన వారిపై దాడులకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినీ వేద పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు బాలుడిని చావబాదాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినిలోని  మహర్షి సందీపని వేదిక్ విద్యా సంస్థాన్‌లో ఒక బాలుడ్ని దత్తాదాస్ షెవ్డే అనే ఉపాధ్యాయుడు చావబాదాడు. సన్నిని కర్రతో పలుమార్లు కొడుతూ అతడ్ని హింసించాడు. ఇక్కడ అతను చేసిన తప్పల్లా కేవలం పక్క విద్యార్థి బెడ్ పైన పడుకొవడం మాత్రమే. అంత మాత్రంకు దారుణంగా  ప్రవర్తించాడు. బాలుడు వదిలేయాలని ప్రాధేయ పడిన కూడా వదల్లేదు. దీంతో ఆ బాలుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

కొంత మంది విద్యార్థులు ఈ ఉపాధ్యాయుడ ఘనకార్యంను సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. అసలు ఆ కొట్టడం ఏంటీ.. అతను చేసింది అసలు తప్పేనా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. దీనిపై వెంటనే కేసు నమోదు చేసి, అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ujjain Student beatenTeacher thrashes studentMadhya pradeshSchool teacher beats studentMaharshiSandipani

Trending News