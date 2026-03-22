Ujjain gurukul ved school teacher thrashes student with cane: సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల తర్వాత చాలా మంది గురువుల్ని పూజించుకుంటారు. గురువులు తమ పిల్లలకు మంచి చదువు, ఉన్నత విలువలు నేర్పిస్తారని భావిస్తారు. అందుకు ఎంత కాస్లీ అయిన తమ పిల్లలను మంచి స్కూళ్లలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు జాయిన్ చేస్తారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి పవిత్రమైన వృత్తికి మాయని మచ్చగా మిగులుతున్నారు . కొంత మంది తప్పతాగి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ స్టూడెంట్స్ లను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు.
అస్సలు వీడు ఎవడు. ఎందుకు ఈ పిల్ల వాడిని అంతలా గొడ్డుని బాధినట్టు బాదుతున్నాడు . వేద విద్య కోసమా? ఇంత తీవ్రంగా శిక్షించాలా ? ఏ మాత్రం సమంజసం గా అనిపించలేదు. మిగతా వారంతా చోద్యం చూస్తూ కూర్చోవటం మరీ విచిత్రం.
ఇంకా కొంత మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రం పిల్లలు చిన్నపాటి తప్పులు చేసిన వారిపై దాడులకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినీ వేద పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు బాలుడిని చావబాదాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయినిలోని మహర్షి సందీపని వేదిక్ విద్యా సంస్థాన్లో ఒక బాలుడ్ని దత్తాదాస్ షెవ్డే అనే ఉపాధ్యాయుడు చావబాదాడు. సన్నిని కర్రతో పలుమార్లు కొడుతూ అతడ్ని హింసించాడు. ఇక్కడ అతను చేసిన తప్పల్లా కేవలం పక్క విద్యార్థి బెడ్ పైన పడుకొవడం మాత్రమే. అంత మాత్రంకు దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. బాలుడు వదిలేయాలని ప్రాధేయ పడిన కూడా వదల్లేదు. దీంతో ఆ బాలుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
కొంత మంది విద్యార్థులు ఈ ఉపాధ్యాయుడ ఘనకార్యంను సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. అసలు ఆ కొట్టడం ఏంటీ.. అతను చేసింది అసలు తప్పేనా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. దీనిపై వెంటనే కేసు నమోదు చేసి, అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
