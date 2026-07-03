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Madras High Court: తాళి తీసేస్తే విడాకులేనా.. మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు ఏం చెప్పిందంటే!

Madras High Court:భార్య తాళి తీసేయడం మాత్రమే విడాకులకు చట్టపరమైన కారణం కాదని మద్రాస్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే అది దాంపత్య బంధంపై ఉన్న ఉద్దేశాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక ఆధారంగా పరిగణించవచ్చని పేర్కొంది. ఈ కేసులో మానసిక వేధింపులు, నిరాధార ఆరోపణలు, దీర్ఘకాల విభేదాలు వంటి అంశాల ఆధారంగానే కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 03, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:14 PM IST
Madras High Court: తాళి తీసేస్తే విడాకులేనా.. మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు ఏం చెప్పిందంటే!
Image Credit: Madras High Court(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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