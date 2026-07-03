/Madras High Court: తాళి తీసేస్తే విడాకులేనా.. మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు ఏం చెప్పిందంటే!

Madras High Court: భారతీయ సంప్రదాయంలో తాళి లేదా మంగళసూత్రానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో ఇది దాంపత్య బంధానికి గుర్తుగా భావిస్తారు. అయితే భార్య తాళి తీసేయడం మాత్రమే భర్తపై క్రూరత్వంగా పరిగణించాలా? కేవలం అదే కారణంగా విడాకులు ఇవ్వవచ్చా? అనే ప్రశ్నలకు తాజాగా మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చింది.
ఈ కేసులో భార్యాభర్తలు 1977లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కానీ కొన్ని కుటుంబ సమస్యల కారణంగా 2011 నుంచి ఇద్దరూ విడిగా జీవిస్తున్నారు. భర్త భారత సైన్యంలో ఉద్యోగం చేశారు. భార్య తనపై పదేపదే నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తూ, ఇతరుల ముందు అవమానించిందని ఆయన కోర్టును ఆశ్రయించి విడాకులు కోరారు.
మొదట దిగువ కోర్టు విడాకులు ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. అనంతరం భర్త మద్రాస్ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. కేసును పూర్తిగా పరిశీలించిన హైకోర్టు భర్త చేసిన ఆరోపణలకు బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని గుర్తించింది.
భార్య తన భర్తపై వివాహేతర సంబంధం ఉందని పలుమార్లు ఆరోపించిందని, సహోద్యోగులు, పరిచయస్తులు, పోలీసుల ఎదుట కూడా అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల భర్త ప్రతిష్ఠ దెబ్బతిందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా జీవిత భాగస్వామిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం మానసిక వేధింపుల కిందకు వస్తుందని పేర్కొంది.
ఈ విచారణలో మరో విషయం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇద్దరూ విడిపోయిన సమయంలో తాను తాళి గొలుసును తీసేశానని భార్య కోర్టులో అంగీకరించింది. అయితే తాళిని మాత్రం భద్రంగా ఉంచుకున్నానని తెలిపింది.
దీనిపై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తాళి తీసేయడం మాత్రమే విడాకులకు చట్టపరమైన కారణం కాదని స్పష్టం చేసింది. హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం తాళి ఉండటం లేదా తీసేయడం వల్ల వివాహం చెల్లదనే విషయం కాదని తెలిపింది. అయితే తాళి తీసేయడం ఒక సంకేతంగా పరిగణించవచ్చని, దాన్ని ఇతర ఆధారాలతో కలిసి పరిశీలిస్తామని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ కేసులో భార్యాభర్తలు చాలా కాలంగా విడిగా ఉండటం, సయోధ్యకు ప్రయత్నాలు లేకపోవడం, భర్తపై నిరాధార ఆరోపణలు చేయడం, తాళి తీసేయడం వంటి అన్ని అంశాలను కలిపి పరిశీలించిన తర్వాతే విడాకులు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపింది.
అందువల్ల తాళి తీసేయడమే విడాకులకు కారణమని భావించడం సరైంది కాదని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి కేసులో పరిస్థితులు, ఆధారాలు, ఇద్దరి ప్రవర్తనను పరిశీలించిన తర్వాతే కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఈ తీర్పు మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
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