  • Tvk Vijay: తమిళనాడు ఫలితాల వేళ టీవీకే విజయ్‌కు బిగ్ రిలీఫ్.. మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం..

Tvk Vijay: తమిళనాడు ఫలితాల వేళ టీవీకే విజయ్‌కు బిగ్ రిలీఫ్.. మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం..

Madras high court big relief to tvk vijay: తమిళనాడులో మే 4న ఎలాంటి ఫలితాలు వెలువడుతాయనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో మద్రాస్ హైకోర్టు విజయ్ దళపతికి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:55 PM IST
5
Tvk Vijay: తమిళనాడు ఫలితాల వేళ టీవీకే విజయ్‌కు బిగ్ రిలీఫ్.. మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం..

Madras high court big relief to tvk vijay thalapathy: దేశ వ్యాప్తంగా అందరు  మే 4న పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎలాంటి  ఫలితాలు వస్తాయనే దానిపై చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికలు చాలా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. తమిళనాడులో ఈసారి మంచి ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. అదే విధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ లో సైతం ఎన్నికల్లో కూడా ఓటింగ్ శాతం భారీగా నమోదైంది. ఈ క్రమంలో  టీవీకే విజయ్  కింగ్ మేకర్ లేదా ఎన్నికల ఫలితాల్లో కీలకంగా మారనున్నారని వార్తలు జోరుగా వస్తున్నాయి.  

ఆయన స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) తొలి ఎన్నికల్లోనే ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందని అందరు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ కు మద్రాస్ హైకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.

ఎన్నికల సమయంలో విజయ్ సమర్పించిన ఆస్తుల అఫిడవిట్ లో తేడాలు ఉన్నాయని, దీనిపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్‌తో విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను మద్రాస్ హైకోర్టు విచారించింది . దీనిపై జస్టిస్ ఎస్.ఎ. ధర్మాధికారి, జస్టిస్ జి. అరుళ్ మురుగన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది.

పిటిషన్ ను కొట్టివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనికి  పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఉత్తర్వులను త్వరలోనే వెలువరిస్తామని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఫలితాలకు కొన్ని రోజుల మందు  టీవీకే విజయ్ ఈ చిక్కుల నుంచి బయటపడటం ఆయన అభిమానులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.  మొత్తంగా మే 4న ఎవరు గెలుస్తారన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అదే రోజున త్రిష పుట్టిన రోజు కూడా ఉండటం మరింత ఆసక్తిని రెకెత్తిస్తొంది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

