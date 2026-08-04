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Udhayanidhi Stalin: ఉదయ నిధి స్టాలీన్ కు బిగ్ రిలీఫ్.!. త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలపై మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!

Trisha remarks row: మద్రాస్ హైకోర్టు తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలీన్ కు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. వెంటనే విడుదల చేయాలని పోలీసులకు ఆదేశాలు సైతం జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:56 PM IST
Udhayanidhi Stalin: ఉదయ నిధి స్టాలీన్ కు బిగ్ రిలీఫ్.!. త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలపై మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!
Image Credit: trishakrishnan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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