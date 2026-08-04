/Udhayanidhi Stalin: ఉదయ నిధి స్టాలీన్ కు బిగ్ రిలీఫ్.!. త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలపై మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!

Madras High Court granted station bail to Udhayanidhi Stalin: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్ వ్యవహరం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ఈ క్రమంలో త్రిషపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యల అంశాన్ని సీఎం విజయ్ సర్కారు సీరియస్ గా తీసుకుంది. ఈ రోజు పోలీసులు ఉదయ నిధి స్టాలిన్ ను చెన్నైలోని ఆయన నివాసంలో అరెస్ట్ చేశారు.
మరోవైపు అప్పటికే ఉదయనిధి స్టాలిన్ తరపు లాయర్లు మద్రాస్ హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ ను దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ కేసుపై విచారించింది. వెంటనే ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ రోజే విడుదల చేయాలని సైతం ధర్మాసనం పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది. అంతే కాకుండా.. విచారణకు పూర్తిగా సహకరించాలని ఉదయనిధికి సూచించింది. ఉదయనిధిని రిమాండ్కు పంపే ఆలోచన తమకు లేదని తమిళనాడు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన నేపథ్యంలో మాత్రమే ఆయన్ను విచారిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ, టీవీకే తీవ్రంగా స్పందించింది. మరోవైపు సెలబ్రీటీలు కూడా త్రిష పై ఉదయనిధిని స్టాలీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బహిరంగంగా సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
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