  • TVK Vijay: టీవీకే విజయ్ కు మరో ఝలక్.. నోటీసులు జారీ చేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు .. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

TVK Vijay: టీవీకే విజయ్ కు మరో ఝలక్.. నోటీసులు జారీ చేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు .. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Madras high court notices to tvk Vijay: టీవీకే విజయ్ పై మద్రాస్ హైకోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వారు ఇలా అఫిడవిట్ లలో వ్యత్యాసాలు చూపించడం ఏంటని మండిపడింది. దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని సీరియస్ అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:50 PM IST
Madras high court issues notice to tvk Vijay thalapathy: తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది  కాకరేపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్ ఎన్నికలలో కింగ్ మేకర్ గా కాబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ చుట్టు వివాదాలతో కూడా ఆయన నెట్టింట ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నారు. ఒకవైపు భార్యతో డైవర్స్ వివాదం ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మరోవైపు త్రిషతో డేటింగ్ అంటూ రకకరాల ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే డైవర్స్ పై ఈ రోజు ( సోమవారం) చెంగల్పట్టు కోర్టులో విచారణ జరిగింది.

విజయ్  భార్య సంగీత నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టు సోమవారం విచారణ చేపట్టింది. అయితే, ఇరుపక్షాల అభ్యర్థన మేరకు కేసు విచారణను జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని స్థాపించి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన విజయ్, ప్రస్తుతం ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకొని పోతున్నారు.

మరోవైపు మద్రాస్ హైకోర్టులో టీవీకే విజయ్  పెరంబూర్ , తూర్పు తిరుచ్చిలో బరిలో ఉంటున్నారు. దీనిలో సబ్మిట్ చేసిన అఫిడవిట్ లలో వేర్వేరుగా  ఆస్తులు ఉండటంపై మద్రాస్ హైకోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ప్రజా జీవితంలో ఉండి అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వారు ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని మద్రాస్ హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది.

దీనిపై విజయ్, ఎన్నికల కమిషన్ నివేదిక ఇవ్వాలని తన ఆదేశాల్లో కోర్టు పేర్కొంది. ఒకవైపు టీవీకే విజయ్ తమిళనాడులో ఉండగానే మద్రాస్ హైకోర్టు ఈవిధంగా ఝలక్ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెలవడనున్న విషయం తెలిసిందే.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

