Madya Pradesh Road Accident: మధ్యప్రదేశ్లోని ధార్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. చిక్లియా క్రాసింగ్ వద్ద పెట్రోల్ పంప్ సమీపంలో జరిగిన ప్రమాదంలో 15 మంది కూలీలు దుర్మరణం చెందగా.. మరో 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరికి ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే, వీరిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అసలేం జరిగిందంటే..?
బుధవారం రాత్రి కూలీలతో వెళ్తున్న పికప్ వాహనం కారును ఢీకొట్టి అదుపు తప్పి పల్టీ కొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో వ్యాన్లో ఉన్న 15 మంది కూలీలకి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో మరణించారు. అయితే మృతుల్లో ఏడుగురు మహిళలు కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఇక ప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు. వాహనం అతివేగంతో పాటు.. సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చారు. వాహనం అదుపు తప్పి బోల్తా పడడంతో లోపల ఉన్న కూలీలు వాహనం కింద పడి నలిగిపోయారు.
ఈ ఘోర ప్రమాద ఘటనపై మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ‘ఎక్స్’ వేదికగా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 4 లక్షల చొప్పున, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ. లక్ష చొప్పున, స్వల్పంగా గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అలాగే ధార్కు వెళ్లి చికిత్స ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించాలని ఇండోర్ డివిజనల్ కమిషనర్, ఐజీకి సూచనలు చేశారు. గాయపడిన వారందరికీ ఉచిత చికిత్స అందుతుందని.. దేవుడు మృతుల ఆత్మలకు శాంతి కలిగించాలని, బాధలో ఉన్న వారి కుటుంబాలకు ధైర్యం ఇవ్వాలని.. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానంటూ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ట్వీట్ చేశారు.
