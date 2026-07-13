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Pawan Kalyan: ముంబైలో ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్.. పరామర్శించిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్..

Maharashtra cm Devendra Fadnavis: కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ను మహారాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి పరామర్శించారు. ఆయనతో కొంత సేపు మాట్లాడి సర్జరీ తర్వాత ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని  అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:45 PM IST
Pawan Kalyan: ముంబైలో ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్.. పరామర్శించిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్..
Image Credit: cmDevendraFadnavisvisitsPawan Kalyan

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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