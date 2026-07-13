/Pawan Kalyan: ముంబైలో ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్.. పరామర్శించిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్..

CM Devendra Fadnavis visits Pawan Kalyan: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కు ఇటీవల ముంబైలోకి కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలో కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. సర్జరీ కూడా విజయవంతమైందని వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు వెళ్లి పవన్ ను పరామర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ను కలిసి ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆరాతీశారు. కోలుకునే వరకు విశ్రాంతి తీసుకొవాలని సూచించారు.
ఇక తాజాగా.. మహారాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ సైతం కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి పవన్ కళ్యాణ్ ను పరామర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడి ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకున్నారు. చాలా సేపు జనసేన అధినేతతో ఆరోగ్యంపై భుజం నొప్పికి గలకారణాలపై మాట్లాడారు.
అంతే కాకుండా పవన్ కళ్యాన్ తొందరగా కోలుకొవాలని ఆకాంక్షించారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాన్ అభిమానులు, జనసేన కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ తమ అభిమాన నేత, హీరో వెంటనే కోలుకొవాలని ప్రత్యేకంగా ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ కుడి భుజానికి శనివారం సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. 2016లో గబ్బర్ సింగ్ షూటింగ్ సమయంలో ఆయన భుజానికి గాయమవగా, ఇటీవలి రాజకీయ పర్యటనల్లో అభిమానులు, కార్యకర్తల తాకిడి కారణంగా ఆ గాయం మరింత ఎక్కువైంది.
ఈ క్రమంలో ముంబైకి వెళ్లి కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలో చూయించుకొగా వెంటనే సర్జరీ చేయించుకొవాలని సూచించారు. దీంతో వైద్యుల సూచనల మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ తన రొటెటర్ కఫ్ గాయంకు గాను శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, వేగంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్య బృందం తెలిపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.