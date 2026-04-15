Maharashtra Exploitation: 350 అశ్లీల వీడియోలు..180 మంది మైనర్ బాలికలతో శృంగారం..కేటుగాడు అరెస్టు!

Maharashtra Exploitation Case: మహారాష్ట్రలో ఘోరమైన ఘటన బయటపడింది. మహమ్మద్ అయాజ్ అనే నిందితుడు సుమారు 180 మంది మైనర్ బాలికలను ప్రేమ పేరుతో ట్రాప్ చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. వారిని ప్రేమ పేరుతో లొంగదీసుకొని లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడని తేలింది. అంతే కాకుండా వారికి సంబంధించిన 350 ప్రైవేట్ వీడియోలను రికార్డు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో పోలీసులు సదరు నిందితుడ్ని అరెస్టు చేశారు. ఆ మైనర్ బాలికలకు మాయమాటలు చెప్పి మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నుంచి ముంబై, పూణె నగరాలను తీసుకెళ్లి వారి అశ్లీల వీడియోలను చిత్రీకరించినట్లు అభియోగాలు ఉన్నాయి.
అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ బీజేపీ ఎంపీ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తక్షణ చర్య తీసుకుని సదరు నిందితుడు మహమ్మద్ అయాజ్ ను అరెస్టు చేశారు. పరాత్వడ నగర నివాసి అయిన మహమ్మద్ అయాజ్ అలియాస్ తన్వీర్.. మైనర్ బాలికలను 'ప్రేమ వల'లోకి లాగి, వారిని ముంబై, పూణేలకు తీసుకెళ్లి.. వారి అశ్లీల వీడియోలను చిత్రీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలతో బాలికలను బ్లాక్మెయిల్ చేయడంతో పాటు వారిని వ్యభిచారంలోకి బలవంతంగా నెట్టడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
రాజ్యసభ ఎంపీ అనిల్ బోండే, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (రూరల్) విశాల్ ఆనంద్కు సమర్పించిన ఒక ఫిర్యాదు ప్రకారం.. వాట్సాప్, స్నాప్చాట్ గ్రూపుల ద్వారా మైనర్ బాలికలపై ఓ పథకం ప్రకారం వారితో చనువుగా ఉంటూ.. వారినే లక్ష్యంగా చేసుకొని లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేయకపోతే, బుధవారం ఉదయం ఎస్పీ కార్యాలయం ముందు నిరసనలు చేపడతామని బోండే హెచ్చరించారు.
నిందుతుడు మహ్మద్ అయాజ్ గతంలో ఏఐఎంఐఎం (AIMIM)లో ఆఫీస్ బేరర్గా పనిచేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతను తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు, ఫోటోల ఆధారంగా అతను ఎంఐఎం (MIM) అమరావతి అధ్యక్షుడు హాజీ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నుండి ఒక లేఖను అందుకుంటున్నట్లు, పార్టీ ర్యాలీలలో సోషల్ మీడియా 'రీల్స్' రికార్డ్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుండి అలాంటి అనేక వీడియోలు డిలీట్ చేశారు. అయితే నిందితుడు ఇంటిపై బుల్డోజర్తో అధికారులు ఇంటిని కూలగొట్టారు.
ఈ కేసులో వేగంగా స్పందించిన పోలీసులు.. అయాజ్ను అరెస్టు చేసి ఈరోజు (బుధవారం) కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అతనికి ఏడు రోజుల పాటు పోలీసు కస్టడీ విధించారు. పోలీసులు అతని మొబైల్ ఫోన్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆ ఫోన్లో అనేక అభ్యంతరకరమైన వీడియోలు ఉన్నాయి. నిందితుడు ఆ వీడియోలను తన స్నేహితులతో లేదా ఏదైనా నేర ముఠాతో పంచుకున్నాడా అనే విషయంపై పోలీసులు ఇప్పుడు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సైబర్ సెల్ సహాయంతో, ఆన్లైన్లో షేర్ చేసిన వీడియోలపై కూడా విచారణ చేయనున్నారు.
