Maharashtra Exploitation: 350 అశ్లీల వీడియోలు..180 మంది మైనర్ బాలికలతో శృంగారం..కేటుగాడు అరెస్టు!

Maharashtra Exploitation Case: మహారాష్ట్రలో ఘోరమైన ఘటన బయటపడింది. ఓ నిందితుడు సుమారు 180 మంది మైనర్ బాలికలతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకొని.. వారికి సంబంధించిన 350 వీడియోలను రికార్డు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో పోలీసులు సదరు నిందితుడ్ని అరెస్టు చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:37 PM IST

Priyanka Chopra: వర్జినిటీ ఒక్క రాత్రిలోనే పోతుంది.. చెప్పినవన్నీ నమ్మకండి.. అబ్బాయిలకు ప్రియాంక చోప్రా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
6
Priyanka Chopra
Priyanka Chopra: వర్జినిటీ ఒక్క రాత్రిలోనే పోతుంది.. చెప్పినవన్నీ నమ్మకండి.. అబ్బాయిలకు ప్రియాంక చోప్రా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
Ardha Kendra Yogam: శుక్ర, వరుణ గ్రహాల కలయికతో అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశులకు ధన వర్షం!
6
Venus Neptune Conjunction
Ardha Kendra Yogam: శుక్ర, వరుణ గ్రహాల కలయికతో అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశులకు ధన వర్షం!
Train Ticket Offers: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇలా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సూపర్ ఆఫర్..!
5
Railway News
Train Ticket Offers: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇలా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సూపర్ ఆఫర్..!
DMart Shares Massive Drop: డీమార్ట్ ఇన్వెస్టర్లకు షాక్.. 50 శాతం వరకు పడిపోనున్న షేర్ల ధర..!!
6
Avenue Supermarts shares fall prediction
DMart Shares Massive Drop: డీమార్ట్ ఇన్వెస్టర్లకు షాక్.. 50 శాతం వరకు పడిపోనున్న షేర్ల ధర..!!
Maharashtra Exploitation Case: మహారాష్ట్రలో ఘోరమైన ఘటన బయటపడింది. మహమ్మద్ అయాజ్ అనే నిందితుడు సుమారు 180 మంది మైనర్ బాలికలను ప్రేమ పేరుతో ట్రాప్ చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. వారిని ప్రేమ పేరుతో లొంగదీసుకొని లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడని తేలింది. అంతే కాకుండా వారికి సంబంధించిన 350 ప్రైవేట్ వీడియోలను రికార్డు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో పోలీసులు సదరు నిందితుడ్ని అరెస్టు చేశారు. ఆ మైనర్ బాలికలకు మాయమాటలు చెప్పి మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నుంచి ముంబై, పూణె నగరాలను తీసుకెళ్లి వారి అశ్లీల వీడియోలను చిత్రీకరించినట్లు అభియోగాలు ఉన్నాయి. 

అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ బీజేపీ ఎంపీ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తక్షణ చర్య తీసుకుని సదరు నిందితుడు మహమ్మద్ అయాజ్ ను అరెస్టు చేశారు. పరాత్వడ నగర నివాసి అయిన మహమ్మద్ అయాజ్ అలియాస్ తన్వీర్.. మైనర్ బాలికలను 'ప్రేమ వల'లోకి లాగి, వారిని ముంబై, పూణేలకు తీసుకెళ్లి.. వారి అశ్లీల వీడియోలను చిత్రీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలతో బాలికలను బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడంతో పాటు వారిని వ్యభిచారంలోకి బలవంతంగా నెట్టడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

రాజ్యసభ ఎంపీ అనిల్ బోండే, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (రూరల్) విశాల్ ఆనంద్‌కు సమర్పించిన ఒక ఫిర్యాదు ప్రకారం.. వాట్సాప్, స్నాప్‌చాట్ గ్రూపుల ద్వారా మైనర్ బాలికలపై ఓ పథకం ప్రకారం వారితో చనువుగా ఉంటూ.. వారినే లక్ష్యంగా చేసుకొని లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేయకపోతే, బుధవారం ఉదయం ఎస్పీ కార్యాలయం ముందు నిరసనలు చేపడతామని బోండే హెచ్చరించారు.

నిందుతుడు మహ్మద్ అయాజ్ గతంలో ఏఐఎంఐఎం (AIMIM)లో ఆఫీస్ బేరర్‌గా పనిచేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతను తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు, ఫోటోల ఆధారంగా అతను ఎంఐఎం (MIM) అమరావతి అధ్యక్షుడు హాజీ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నుండి ఒక లేఖను అందుకుంటున్నట్లు, పార్టీ ర్యాలీలలో సోషల్ మీడియా 'రీల్స్' రికార్డ్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత అతని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుండి అలాంటి అనేక వీడియోలు డిలీట్ చేశారు. అయితే నిందితుడు ఇంటిపై బుల్‌డోజర్‌తో అధికారులు ఇంటిని కూలగొట్టారు.

ఈ కేసులో వేగంగా స్పందించిన పోలీసులు.. అయాజ్‌ను అరెస్టు చేసి ఈరోజు (బుధవారం) కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అతనికి ఏడు రోజుల పాటు పోలీసు కస్టడీ విధించారు. పోలీసులు అతని మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆ ఫోన్‌లో అనేక అభ్యంతరకరమైన వీడియోలు ఉన్నాయి. నిందితుడు ఆ వీడియోలను తన స్నేహితులతో లేదా ఏదైనా నేర ముఠాతో పంచుకున్నాడా అనే విషయంపై పోలీసులు ఇప్పుడు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సైబర్ సెల్ సహాయంతో, ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన వీడియోలపై కూడా విచారణ చేయనున్నారు.

Also Read:  8th Pay Commission Fitment: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..జీతంపై 3.8 శాతం పెంపు..నెలకు కనీసం రూ.69,000 జీతం!

Also Read: Standup Comedian Arrest: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై కామెడీ చేసిన వ్యక్తి అరెస్టు..ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వెంటాడి మరీ అరెస్టు చేసిన ఏపీ పోలీసులు!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

