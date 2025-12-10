English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Holidays List 2026: స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవులు..24 రోజులు హాలీడే ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఎక్కడంటే?

Holidays List 2026: స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవులు..24 రోజులు హాలీడే ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఎక్కడంటే?

Maharashtra Holidays List 2026: 2026 ఏడాదికి గానూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు రోజులను ప్రకటించింది. అందుకు సంబంధించిన జాబితాను బుధవారం (డిసెంబరు 10)న అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వర్తించే విధంగా మొత్తం 24 రోజుల సెలవు దినాలను మరాఠా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 10, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!
5
Abhishek Sharma
Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Airtel 1849 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
6
Nivetha Pethuraj wedding news
Heroine marriage cancelled: స్మృతి మంధాన తర్వాత పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
Richest Cricketers: అత్యంత ధనిక మహిళా క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా? టాప్‌ 7లో వీరే!
7
Jemimah Rodrigues
Richest Cricketers: అత్యంత ధనిక మహిళా క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా? టాప్‌ 7లో వీరే!
Holidays List 2026: స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవులు..24 రోజులు హాలీడే ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..ఎక్కడంటే?

Maharashtra Holidays List 2026: 2026 ఏడాదికి గానూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు రోజులను ప్రకటించింది. అందుకు సంబంధించిన జాబితాను బుధవారం (డిసెంబరు 10)న అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వర్తించే విధంగా మొత్తం 24 రోజుల సెలవు దినాలను మరాఠా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పుడు అదనంగా 2026 నవంబర్ 11న బుధవారం వచ్చే భౌబీజ్ నాడు ప్రత్యేక అదనపు ప్రభుత్వ సెలవును కూడా ప్రకటించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సెలవు దినాల జాబితాలో ప్రధాన పండుగలు, సాంస్కృతిక వేడుకలు, ముఖ్యమైన జాతీయ వేడుకలు ఉన్నాయి. ఈ సెలవుల జాబితా విడుదల చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వ విభాగాలలోని ఉద్యోగులు ఏడాది పొడవునా ఒకే విధమైన సెలవులు పొందేలా చూసుకుంటారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సెలవు రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయాలు, గ్రామ పంచాయితీలు, నగర పంచాయితీలు సహా మహారాష్ట్రలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేతగా ఉండనున్నాయి.

దీపావళి ఉత్సవాల్లో భాగంగా.. అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్లు తమ మధ్య బంధానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ భౌబీజ్‌కు దాని సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత కల్పించడం ఇప్పుడు విశేషంగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు విస్తృతంగా పాటించడాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అదనపు సెలవు దినం మంజూరు చేసింది. ఈ చర్యను రాష్ట్ర ఉద్యోగులు స్వాగతించడం సహా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్త పరుస్తున్నారు. 

విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ సెలవు దినాలతో పాటు.. బ్యాంకులకు ప్రత్యేకంగా ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం) ను ప్రత్యేకంగా బ్యాంకులకు సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఇది వార్షిక ఆర్థిక ముగింపు, ఆడిట్ కార్యకలాపాలకు కేటాయించినది. కాబట్టి ఆ రోజున బ్యాంకులకు మరో సెలవుల రానుంది. 

మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ హాలిడేస్ 2026 జాబితా...
గణతంత్ర దినోత్సవం - జనవరి 26, 2026 (సోమవారం)
మహాశివరాత్రి - ఫిబ్రవరి 15, 2026  (ఆదివారం)
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి – ఫిబ్రవరి 19, 2026  (గురువారం)
హోలీ (రెండవ రోజు) - మార్చి 3, 2026 - (మంగళవారం)
గుడి పడ్వా - మార్చి 19, 2026 (గురువారం)
రంజాన్ ఈద్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) – మార్చి 21, 2026  (శనివారం)
శ్రీరామ నవమి - మార్చి 26, 2026  (గురువారం)
మహావీర్ జయంతి – మార్చి 31, 2026 (మంగళవారం)
గుడ్ ఫ్రైడే - ఏప్రిల్ 3, 2026 (శుక్రవారం)
డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి – ఏప్రిల్ 14, 2026  (మంగళవారం)
మహారాష్ట్ర దినోత్సవం - మే 1, 2026  (శుక్రవారం)
బుద్ధ పూర్ణిమ - మే 1, 2026  (శుక్రవారం)
బక్రీ ఈద్ (ఈద్-ఉల్-జుహా) – మే 28, 2026  (గురువారం)
మొహర్రం - జూన్ 26, 2026  (శుక్రవారం)
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం - ఆగస్టు 15, 2026  (శనివారం)
పార్సీ నూతన సంవత్సరం (షాహెన్‌షాహి) - ఆగస్టు 15, 2026  (శనివారం)
ఈద్-ఎ-మిలాద్ - ఆగస్టు 26, 2026  (బుధవారం)
గణేష్ చతుర్థి - సెప్టెంబర్ 14, 2026  (సోమవారం)
మహాత్మా గాంధీ జయంతి - అక్టోబర్ 2, 2026  (శుక్రవారం)
దసరా - అక్టోబర్ 20, 2026  (మంగళవారం)
దీపావళి అమావాస్య (లక్ష్మీ పూజ) - నవంబర్ 8, 2026  (ఆదివారం)
దీపావళి (బలిప్రతిపాద) - నవంబర్ 10, 2026  (మంగళవారం)
గురునానక్ జయంతి – నవంబర్ 24, 2026  (మంగళవారం)
క్రిస్మస్ – డిసెంబర్ 25, 2026 – (శుక్రవారం)

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!

Also Read: EPS Pension Hike: కొత్త సంవత్సరంలో ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 పెంపు..క్లారిటీ వచ్చేది అప్పుడే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Holidays 2026Maharashtra HolidaysMaharashtra Holidays 2026School holidaysMaharashtra School Holidays

Trending News