/మహారాష్ట్రలో 79 శాతం పాలు కల్తీ.. రంగంలోకి దిగిన IAS అధికారి తుకారాం..

Ias Tukaram Mundhe News: మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సేకరించిన పాల శాంపిళ్లలో ఏకంగా 79 శాతం నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించడంలో విఫలమై.. కల్తీ అని తేలడంతో వీటిని వాడుతున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో సాగుతున్న ఈ ప్రాణాంతక వ్యాపారానికి చరమగీతం పాడేందుకు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి తుకారాం ముండే నేతృత్వంలో ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) అద్భుతమైన రీతిలో విరుచుకుపడింది. ప్రజలు తాగే ప్రతి గ్లాసు పాలు ఆరోగ్యానికి పుష్టిని ఇవ్వాలి కానీ రోగాలను కాదని చాటిచెబుతూ.. రాష్ట్రలో ఎక్కడ కల్తీ జరగకూడదని ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు.
30 రోజుల రికార్డు..
ఐఏఎస్ తుకారాం ముండే నేతృత్వంలో ఎఫ్డీఏ సిబ్బంది రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలో నిర్వహించిన మెరుపు దాడులు కల్తీ రాయుళ్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాయి. దాదాపు ఒక్కనెలలోనే 360 ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టిన్నట్లు అధికారు వెళ్లడించారు. అంతేకాకుండా వివిధ కంపెనీలపై ఏకంగా 235 కేసులు నమోదు చేసిన్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా 350 మంది కల్తీ చేసి విక్రయిస్తున్నవారిని అరెస్ట్ చేసిన్నట్లు తెలిపారు. ప్రమాణాలు పాటించని 274 అక్రమ పాల కేంద్రాలు, డైరీల సీలింగ్లను సీజ్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పెద్ద బ్రాండ్లకు సైతం మినహాయింపు ఇవ్వకుండా నిర్వహించిన ఈ దాడుల్లో, ముంబైలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ కంపెనీలు కూడా నాణ్యతా లోపాలు, పరిశుభ్రతా పాటించలేని కారణాల వల్ల ఎఫ్డీఏ చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం గమనార్హంగా మారింది.. ఎంతటి వారైనా చట్టం ముందు సమానులేనని ఈ చర్య ద్వారా స్పష్టమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా ఇలా కల్తీ చేయడంపై చాలా మంది స్పందిస్తున్నారు. పెద్ద కంపెనీలే ఇలా చేస్తే ఏ కంపెనీలకు సంబంధించిన పాలను విక్రయించాలని అని అంటున్నారు.
పదవి ఏదైనా, నియోజకవర్గం ఏదైనా ప్రజా సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేసే తుకారాం ముండే తన 21 ఏళ్ల ఐఏఎస్ కేరీర్లో ఇప్పటికే 25 సార్లు బదిలీ అయ్యారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో పాటు స్వార్థ ప్రయోజనాలు ఎంత ఎదురైనా ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని ఏమాత్రం పణంగా పెట్టడానికి ఆయన సిద్ధపడలేదు.. నిజాయితీ, నిబద్ధతే ఆయుధంగా ముందుకు సాగుతున్న ఆయన శైలి పట్ల దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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