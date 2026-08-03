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మహారాష్ట్రలో 79 శాతం పాలు కల్తీ.. రంగంలోకి దిగిన IAS అధికారి తుకారాం..

Ias Tukaram Mundhe News: మహారాష్ట్రలో నిర్వహించిన FDA నాణ్యతా పరీక్షల్లో ఏకంగా 79 శాతం పాల శాంపిళ్లు కల్తీ అని తేలడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రజల ఆరోగ్యంతో వ్యాపారం చేస్తున్న కల్తీ రాయుళ్లపై సీనియర్ IAS అధికారి తుకారాం ముండే నేతృత్వంలో ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) కఠిన చర్యలకు దిగింది. ఇప్పుడు ఈ అధికారి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:07 PM IST
మహారాష్ట్రలో 79 శాతం పాలు కల్తీ.. రంగంలోకి దిగిన IAS అధికారి తుకారాం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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