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Maharashtra Paper Leak: లవర్ బ్రేకప్ చెప్పిందని పేపర్ లీక్ బయటపెట్టిన ప్రియుడు..రిక్రూట్‌మెంట్ రద్దు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం!

Maharashtra Paper Leak Exposed: ఒక ప్రేమ వ్యవహారం చేదుగా ముగియడం మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (MPSC) నిర్వహించిన గ్రూప్-బి డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ రిక్రూట్‌మెంట్ పరీక్షా పేపర్ లీకేజీని వెలుగులోకి తెచ్చింది. ప్రియురాలితో విడిపోయిన తర్వాత ప్రియుడు చేసిన ఫిర్యాదుతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యవహారం, చివరకు కమిషన్ అదనపు కార్యదర్శితో సహా పలువురి అరెస్టుకు దారితీసింది. ఈ వివాదం ఫలితంగా అప్పటికే దాదాపు ముగింపు దశకు చేరిన నియామక ప్రక్రియను MPSC పూర్తిగా రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:04 PM IST
Maharashtra Paper Leak: లవర్ బ్రేకప్ చెప్పిందని పేపర్ లీక్ బయటపెట్టిన ప్రియుడు..రిక్రూట్‌మెంట్ రద్దు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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