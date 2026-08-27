Maharashtra Paper Leak Exposed: మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నియామక పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రేమ కథా ముగింపు ఉంది. ఈ ఏడాది మార్చి 22న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు డివిజనల్ ప్రధాన కార్యాలయాల్లోని కేంద్రాలలో ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిధిలోని గ్రూప్-బి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి MPSC ఆఫ్లైన్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షను నిర్వహించింది. అయితే, ప్రియురాలితో విడిపోయిన గౌరవ్ పాటిల్ అనే వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదుతో ఈ లీక్ వ్యవహారం ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ దర్యాప్తు ద్వారా బయటపడింది.
గౌరవ్ పాటిల్ తన మాజీ ప్రియురాలి నుండి పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నపత్రాన్ని పొందినట్లు ఆరోపించాడు. ఆమె తండ్రి కోచింగ్-క్లాస్ నిర్వాహకుడైన ప్రవీణ్ పాటిల్కు రూ.5 లక్షలు చెల్లించి ఈ లీకైన పేపర్ను సంపాదించినట్లు దర్యాప్తులో తెలిసింది. ఆ తర్వాత సదరు మహిళా అభ్యర్థి ఆ లీకైన పేపర్ను గౌరవ్తో పంచుకుంది. అయితే, వీరిద్దరి మధ్య సంబంధం చేదుగా ముగిసిన తర్వాత ప్రతీకారంతో గౌరవ్ MPSCకి ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఆ తర్వాత కేసును మరో మలుపు తిప్పుతూ తానూ అబద్ధం చెప్పానని గౌరవ్ ఈమెయిల్ పంపినప్పటికీ, పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేసి అతనితో పాటు కమిషన్ అదనపు కార్యదర్శి అభిజిత్ లెండ్వే, మరో ముగ్గురు అధికారులతో సహా మొత్తం ఆరుగురిని అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని సంచలన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. పరీక్ష తర్వాత సదరు మహిళ కోచింగ్ నిర్వాహకుడికి చేసిన ఫోన్ కాల్లో.. లీకైన పేపర్లోని దాదాపు 90 ప్రశ్నలలో 78 ప్రశ్నలకు తాను సరిగ్గా సమాధానాలు రాశానని, ఉద్దేశపూర్వకంగానే అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు కొన్ని ప్రశ్నలను వదిలేశానని చెప్పినట్లు ఫోన్ రికార్డుల ద్వారా తెలిసింది. ఇదే సమయంలో, గంగూర్డే అనే మరో అభ్యర్థి సోషల్ మీడియాలో నియామక ప్రక్రియ అపారదర్శకతపై పోస్ట్ చేసిన వీడియోతో ఈ వివాదం మరింత తీవ్రమైంది.
ఈ స్క్రీనింగ్ పరీక్ష ఫలితాలను జూన్ 12న ప్రకటించి, మొదట 506 మందిని ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేశారు. జూలై 1 నుండి 22 మధ్య 488 మందికి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాను కూడా సిద్ధం చేశారు. కానీ ఈ తీవ్ర వివాదం, దర్యాప్తు నేపథ్యంలో MPSC ఈ మొత్తం నియామక ప్రక్రియను రద్దు చేసింది. త్వరలోనే మళ్లీ కొత్తగా పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదని, అలాగే ఎలాంటి పరీక్ష రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook