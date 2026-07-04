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Mumbai Rains: ముంబై నగరాన్ని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Mumbai weather update: ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ముంబై నగరం వణికిపోతుంది. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐఎండీ పలు ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:49 PM IST
Mumbai Rains: ముంబై నగరాన్ని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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