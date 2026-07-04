/Mumbai Rains: ముంబై నగరాన్ని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Heavy rains in Mumbai city: దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు బలపడటంతో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్ర లోని ముంబై నగరంలో వర్షాలకు జనాలు అల్లాడి పోతున్నారు. లోతట్టుప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. రైళ్లు రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వరద నీళ్లతో ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలతో ఐఎండీ మరోసారి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ముంబై, పాల్ఘర్, థానే , రాయగఢ్లలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా, పశ్చిమ తీరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటంతో మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ప్రకటించాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఆయా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని కీలక సూచనలు చేశారు. గత 24 గంటల్లో ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో 10 సెం.మీ.ల మేర వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. రహదారులు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి.
శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు ముగిసిన 24 గంటల వ్యవధిలో ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో 100 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. BMC పంచుకున్న డేటా ప్రకారం, ముంబై పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లోని బాంద్రాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. హెచ్ వెస్ట్ వార్డ్ కార్యాలయంలో 150.6 మి.మీ, ఆ తర్వాత సుపారి ట్యాంక్లో 146 మి.మీ, పాలి చింబాయిలో 143.2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఐలాండ్ సిటీలో, పరేల్లో 141.8 మి.మీ, మతుంగా-దాదర్లో 135.2 మి.మీ, ఫోర్ట్లో 120.8 మి.మీ, వాడాలాలో 118.3 మి.మీ మరియు లోయర్ పరేల్లో 118 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. తూర్పు శివారు ప్రాంతాల్లో, విక్రోలిలో 143 మి.మీ, ఆ తర్వాత ఘట్కోపర్లో 136.4 మి.మీ, మంఖుర్డ్లో 134.2 మి.మీ, చెంబూర్లో 127.6 మి.మీ, మంఖుర్డ్లోని మహారాష్ట్ర నగర్లో 124 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
ద్వీప నగరంలో గత 24 గంటల్లో సగటున 99 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవ్వగా, తూర్పు శివారు ప్రాంతాల్లో 98 మిల్లీమీటర్లు, పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో 94 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది.
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