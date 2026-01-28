Ajit Pawar Death Demise: డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విషాదం.. మూడు రోజులపాటు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Maharashtra schools remain closed till January 30 due to ajit pawar plane tragedy: మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్య మంత్రి ఈ రోజున ఉదయం బారామతి జిల్లాలో విమాన ప్రమాద ఘటనలో కన్నుమూశారు. మొత్తంగా ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఈప్రమాదం జరిగింది. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల ప్రచారంలో వెళ్తుండగా జెట్ విమానం కుప్పకూలీంది. ఈ విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ తో పాటు, మరో ఐదుగురు పైలెట్లు, కో పైలెట్లు కూడా దుర్మరణం చెందారు. ఈ క్రమంలో అజిత్ పవార్ దుర్మరణం పట్ల దేశ వ్యాప్తంగా పార్టీల కతీతంగా నేతలు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీనిపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కూడా ప్రకటన చేసింది. విమానంలో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగానే ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై అజిత్ ప్రధాని మోదీతో పాటు, ఎన్డీయే నేతలు, మహారాష్ట్రకార్యకర్తలు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఉదయం 8 గంటలకు ముంబై నుంచి టేకాఫ్ తీసుకున్న విమానం, గంట తర్వాత బారామతి ఎయిర్పోర్టులో ల్యాండ్ అవుతుండగా పెను ప్రమాదానికి సంభవించింది. ఈ క్రమంలో మహా రాష్ట్రలో మూడు రోజుల పాటు సంతాప దినాలుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
పూణేలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు జనవరి 30 వరకు స్కూళ్లన్ని మూసివేయబడతాయని అధికారులు ప్రకటించారు. ముంబైతో పాటు ఇతర జిల్లాలతో సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలు మూడు రోజులు (నేటితో సహా) మూసివేయబడతాయని అధికారులు ప్రకటన జారీ చేశారు.
ఒక వేళ శనివారం కూడా సెలవు ఉంటే.. తిరిగి సోమవారం రోజున పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమౌతాయని అధికారులు చెప్తున్నారు. దీనిపై ఇంకా ప్రకటన చేయలేదు. మరోవైపు.. డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు గురువారం నిర్వహించనున్నారు. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంతిమ సంస్కారాలు జరగనున్నాయి. ముంబైలోని విద్యా ప్రతిష్టాన్లో 29వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు అంత్యక్రియలు జరగనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దీనికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అదే విధంగా వివిధ పార్టీలకు చెందిన కీలక నేతలు కూడా అంత్యక్రియల్లో హజరుకానున్నారు. మరోవైపు అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జీచేత విచారణ జరిపించాలని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, అస్సాం కాంగ్రెస్ నేత గౌరవ్ గొగొయ్ చేసిన కామెంట్స్ దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
