Mahila Reservation Bill: మహిళా బిల్లు గట్టేక్కినేనా..లోక్ సభలో నేడే ఓటింగ్.. మోడీ ప్లాన్ ఇదేనా..!

Delimitation and mahila Reservation bill 2026: ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్స్ ను వచ్చే ఎన్నికల నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావడానికి కేంద్రం నడుం బిగించింది. అంతేకాదు ఈ బిల్లుతో పాటు పార్లమెంట్ రాష్ట్రాల శాసనసభ స్థానాలను అన్ని రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం మేర పెంచేలా డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధించిన 131 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టింది. బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే ఎన్టీయేకు లోక్ సభలో 293 సభ్యుల బలం మాత్రమే ఉంది. బిల్లు గట్టేక్కాలంటే మూడింత రెండింతలు అయిన 360 మంది సభ్యుల మద్దతు తప్పని సరి. అటు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమికి 360 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు సాయంత్రం జరిగే ఓటింగ్ ఎలా జరగబోతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. టీఎంసీ, డీఎంకే సభ్యులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎంపీలు గైర్హాజరు అయితే ఉన్న సభ్యుల్లో మూడింటి రెండింతలు ఉంటే బిల్లు గట్టెక్కుతుంది. నిన్న బిల్లు ప్రవేశపెట్టడానికే డివిజన్ కోరిన ప్రతిపక్షాలు ఈ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపనిస్తాయా అనేది చూడాలి.
మరోవైపు బీజేపీ నేత్ృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమికి లోక్ సభ, రాజ్య సభల్లోనూ అంత బలం లేదు. ఇక ఏడుగురు ఎంపీలు స్వతంత్రులు కాగా, మరో ఏడుగురు వైసీపీ, ఎంఐఎం, శిరోమణి అకాలీదళ్కు చెందిన వారి ఓట్లపై ఎన్డీయే గురి పెట్టింది. ఇప్పటికే వైసీపీ ఈ బిల్లుకు బహిరంగ మద్ధతు తెలిపింది. ఈ బిల్లు లోక్ సభల గట్టెక్కాలంటే ఎస్పీకి చెందిన 37 మంది ఎంపీలు.. టీఎంసీకి చెందిన 28 ఎంపీలు.. డీఎంకే చెందిన 22 మంది ఎంపీలు ఓటింగ్ లో పాల్గొనకుండా గైర్హాజరు అయితే బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వారిని మ్యానేజ్ చేస్తుందా అనేది చూడాలి.
నేడు లోక్ సభలో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందకపోతే.. వాటిని రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది కుదరదు. రాజ్యసభలో ఎన్డీయే 141 మంది ఎంపీలున్నారు. అంతేకాదు మొత్తంగా చూసుకుంటే 58 శాతం. ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమికి 83 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. భారత రాష్ట్రసమితి, బీజేడీ, వైయస్ఆర్సీపీ, బీఎస్పీ, ఇండిపెండెంట్లు కలిపి 20 మంది ఉన్నారు. వీరి ఓట్లు కీలకం అనేది చూపాలి. అధికార కూటమికి 163 సభ్యుల మద్దతు కావాలి.
రాజ్యసభలో బీజేపీకి 107 మంది రాజ్యసభ లున్నారు. కాంగ్రెస్ కు 28, టీఎంసీ 13, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 10, డీఎంకే కు సంబంధించి 8 మంది సభ్యులున్నారు. మహిళ బిల్లు గట్టెక్కాలంటే ఆయా సభ్యులను ప్రభుత్వం మేనేజ్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
