Mahila Reservation Bill: మహిళా బిల్లు గట్టేక్కినేనా..లోక్ సభలో నేడే ఓటింగ్.. మోడీ ప్లాన్ ఇదేనా..!

Mahila Reservation Bill: గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా మహిళలకు చట్టసభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్స్ బిల్లు.. వచ్చే ఎన్నికల నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం లోక్ సభలో బిల్లు ప్రవేశ పెట్టింది. దాంతో  డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధించి 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కూడా ప్రవేశపెట్టింది. నిన్న ఈ బిల్లుపై వాడీవేడిగా చర్చ సాగింది. ఈ బిల్లుపై ప్రధాని మోడీ సభలో ప్రసంగించారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళ బిల్లకు సంబంధించి నేడు లోక్ సభలో ఓటింగ్ జరగనుండటంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:04 AM IST

Delimitation and mahila Reservation bill 2026: ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్స్ ను వచ్చే ఎన్నికల నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావడానికి కేంద్రం నడుం బిగించింది. అంతేకాదు ఈ బిల్లుతో పాటు పార్లమెంట్ రాష్ట్రాల శాసనసభ స్థానాలను అన్ని రాష్ట్రాల్లో 50 శాతం మేర పెంచేలా డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధించిన 131 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టింది. బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే ఎన్టీయేకు లోక్ సభలో 293 సభ్యుల బలం మాత్రమే ఉంది. బిల్లు గట్టేక్కాలంటే మూడింత రెండింతలు అయిన 360 మంది సభ్యుల మద్దతు తప్పని సరి. అటు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమికి 360 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉంది. 

ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు సాయంత్రం జరిగే ఓటింగ్ ఎలా జరగబోతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. టీఎంసీ, డీఎంకే సభ్యులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎంపీలు గైర్హాజరు అయితే ఉన్న సభ్యుల్లో మూడింటి రెండింతలు ఉంటే బిల్లు గట్టెక్కుతుంది. నిన్న బిల్లు ప్రవేశపెట్టడానికే డివిజన్ కోరిన ప్రతిపక్షాలు ఈ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపనిస్తాయా అనేది చూడాలి.  

మరోవైపు బీజేపీ నేత్ృత్వంలోని  ఎన్డీయే కూటమికి లోక్ సభ, రాజ్య సభల్లోనూ అంత బలం లేదు. ఇక ఏడుగురు ఎంపీలు స్వతంత్రులు కాగా, మరో ఏడుగురు వైసీపీ, ఎంఐఎం, శిరోమణి అకాలీదళ్‌కు చెందిన వారి ఓట్లపై ఎన్డీయే గురి పెట్టింది. ఇప్పటికే వైసీపీ ఈ బిల్లుకు బహిరంగ మద్ధతు తెలిపింది.  ఈ బిల్లు లోక్ సభల గట్టెక్కాలంటే ఎస్పీకి చెందిన 37 మంది ఎంపీలు.. టీఎంసీకి చెందిన 28 ఎంపీలు.. డీఎంకే చెందిన 22 మంది ఎంపీలు ఓటింగ్ లో పాల్గొనకుండా గైర్హాజరు అయితే బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వారిని మ్యానేజ్ చేస్తుందా అనేది చూడాలి. 

నేడు లోక్ సభలో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందకపోతే.. వాటిని రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది కుదరదు. రాజ్యసభలో ఎన్డీయే 141 మంది ఎంపీలున్నారు. అంతేకాదు మొత్తంగా చూసుకుంటే 58 శాతం. ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమికి 83 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. భారత రాష్ట్రసమితి, బీజేడీ, వైయస్ఆర్సీపీ, బీఎస్పీ, ఇండిపెండెంట్లు కలిపి 20 మంది ఉన్నారు. వీరి ఓట్లు కీలకం అనేది చూపాలి. అధికార కూటమికి 163 సభ్యుల మద్దతు కావాలి. 

రాజ్యసభలో బీజేపీకి 107 మంది రాజ్యసభ లున్నారు. కాంగ్రెస్ కు 28, టీఎంసీ 13, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 10, డీఎంకే కు సంబంధించి 8 మంది సభ్యులున్నారు. మహిళ బిల్లు గట్టెక్కాలంటే ఆయా సభ్యులను ప్రభుత్వం మేనేజ్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

