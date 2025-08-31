English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahila Rojgar Yojana: మహిళలకు రూ.10 వేలు..కొత్త పథకం ఎలాంటి అర్హతలు లేవు!

Mahila Rojgar Yojana Cabinet Approve: దేశంలో మహిళల సంక్షేమం కోసం దేశంలోని వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు అమలుచేస్తున్నాయి. మహిళలు ఆర్థికంగా స్వతంత్రంతో సమాజంలో గౌరవంగా ఉండేలా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:05 AM IST

ముఖ్యంగా సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాలలో నివసించే ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం, ఉపాధి వంటి పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రతి రాష్ట్రం మహిళలకు వేర్వేరు పథకాలను అందిస్తుంది. ఆ విషయంలో ఇటీవల బిహార్ ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రకటించిన ఒక పథకం దేశమంతా తిరిగి చూసేలా చేసింది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మహిళా రోజ్‌గార్ యోజనలో రూ. 10 వేలు
మహిళా రోజ్ గార్ యోజనను ప్రారంభించనున్నట్లు బిహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం కింద ప్రతి మహిళకు తమ తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 10,000 నేరుగా జమచేస్తామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇది మహిళల ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా వారు మరింత స్వతంత్రంగా పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని బిహార్ ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. మహిళలు కూడా దీని నుండి నేరుగా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ పథకానికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో.. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవసరమైన అర్హతలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అర్హతలు లేవు
ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని బిహార్ ప్రభుత్వం మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన అనే పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పథకం కింద స్వయం ఉపాధిని ప్రారంభించడానికి మొదటి విడతగా మహిళల బ్యాంకు ఖాతాలో రూ. 10 వేలు జమ చేస్తారు. ఈ పథకం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనికి ఎటువంటి అర్హతలు లేవు, ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఇటీవల తన X పేజీలో ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు.

స్వయం ఉపాధి ప్రారంభించడానికి...
బిహార్ మంత్రివర్గం ఈ పథకాన్ని మహిళా రోజ్‌గార్ యోజనగా ఆమోదించింది. ఈ ఏడాది చివర్లో బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నందున, ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించే ముందు మహిళల బ్యాంకు ఖాతాలకు రూ. 10 వేలు బదిలీ చేసేందుకు ప్రక్రియ మొదలవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా మహిళలు స్వయం ఉపాధిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఇది మహిళల ఆర్థిక స్థితిని పెంచుతుంది. 

ఈ పథకం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు..
ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజనను సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే మహిళలకు అందిస్తున్నారు. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు త్వరలో విడుదల చేస్తారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం జరుగుతోంది. బిహార్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఈ బాధ్యతను చేపట్టింది. ఈ పథకానికి పట్టణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణ శాఖ కూడా సహకరిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు ప్రక్రియ లేదా వెబ్‌సైట్ ప్రస్తుతం ప్రారంభించలేదు.

రూ.2 లక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి
ఈ పథకం కింద మహిళలు వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి మొదటి విడతగా రూ. 10 వేలు అందిస్తారు. ఆ తర్వాత మహిళలు ప్రారంభించిన వ్యాపారాన్ని బట్టి అవసరమైతే వారికి రూ. 2 లక్షల వరకు అదనపు ప్రోత్సాహకాన్ని అందించాలని యోచిస్తున్నారు. దీనికి ఎటువంటి అర్హత ప్రమాణాలు ప్రకటించలేదు. మహిళలు ఎవరైనా ఈ అర్హులే.

