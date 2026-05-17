/Used Cars: మహీంద్రా థార్, ఫార్చ్యూనర్ కార్లు సగం ధరలకే.. రూ.50 వేల నుంచే ఇక్కడ కార్లు ప్రారంభం!

Mahindra Thar And Fortuner At Half Price: సొంతగా ఒక మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనేది సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబాల చిరకాల కోరిక.. కానీ ప్రస్తుతం కొత్త కార్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండడంతో చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల వైపు మొగ్గుచూపుతూ వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కార్ల ప్రియుల కోసం ఢిల్లీతోపాటు హర్యానాలో సెకండ్ హ్యాండ్ షో రూమ్లు కుప్పలు చెప్పనుగా పుట్టుకొచ్చాయి. ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే బంపర్ ఆఫర్స్తో విక్రయిస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరతో సగం ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఢిల్లీకి సమీపంలో ఉన్న ఈ షోరూమ్స్లో ఎక్కువగా లగ్జరీ కార్ల నుంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆల్టోల వరకు అన్ని అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
ముఖ్యంగా హర్యానాలోని ఓ ప్రాంతంలో నైతే కార్లు ఊహించని స్థాయిలో విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన మైలేజీతో కూడిన మింట్ కండిషన్ కలిగిన కార్లు ఇక్కడ చీప్ ధరలకే లభించడం విశేషం. అలాగే సాధారణ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు అనగానే టెస్ట్ డ్రైవ్ ల విషయంలో కొనుగోలుదారులు అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ కస్టమర్ల నమ్మకం కోసం వందల కిలోమీటర్ల మేర లాంగ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేసుకుని సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎంపిక చేసిన కొన్ని కార్లపై మూడు నెలలు లేదా ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రత్యేకమైన వారంటీ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు.
ఇక్కడున్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు మార్కెట్లో రూ.50 వేల నుంచి లక్షల్లో కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వారికి అనుకూలమైన ధరల్లో టాప్ ఎండ్ కార్లు ఇక్కడ లభించడం చాలా విశేషం. ముఖ్యంగా 2019 మోడల్ టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వీఐపీ నెంబర్ కలిగిన లగ్జరీ కార్లు ఇక్కడ కేవలం రూ.21 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి.. అంతేకాకుండా యువత ఎంతగానో ఇష్టపడే 2026 మోడల్ మహీంద్రా థార్ 4x2 కారు కేవలం ఇక్కడ రూ.13 లక్షలకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది 3000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగినట్లు అక్కడ ఉండే నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
2021 మోడల్ హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎస్ వేరియంట్ కలిగిన కార్లు ఇక్కడ కేవలం రూ.4.95 నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా 2020 మోడల్ మారుతి స్విఫ్ట్ కేవలం బడ్జెట్ కస్టమర్ల కోసం ఇక్కడ మూడు లక్షలకే అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా స్కార్పియో ఎన్, ఆడి Q7, వేగన్ ఆర్, బ్రెజ్జా, ఆల్ట్రోజ్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీల కార్లు కూడా భారీ డిస్కౌంట్ ధరల్లో లభించడం విశేషం.. ఈ ఇక్కడ ఉండే షోరూమ్స్ కు సంబంధించిన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్.. అవును మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత పాడైపోయిన, రిపేర్ లో ఉన్న, స్టార్ట్ కానీ పాత కార్లు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఇక్కడ తీసుకువచ్చి మంచి ధరలకే ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త కారణం తీసుకెళ్లవచ్చు..అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆమర్చి కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
