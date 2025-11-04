Maid Brutally beats pet puppy dog inside lift in Bengaluru video: చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కుక్కల్ని, పిల్లుల్ని పెంచుకుంటారు. వీటిని తమ కుటుంబ సభ్యుల్లా ట్రీట్ చేస్తారు. వాటికి మంచి ఆహారంఇస్తారు. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తారు. కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకుంటారు. ఆ మూగజీవాలు సైతం తమ యజమానిపై అంతే విశ్వాసం చూపిస్తాయి. తమ యజమాని కన్పించకుంటే అస్సలు ఫుడ్ ను ముట్టుకోవు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది తమ పెంపుడు జంతువుల్ని చూసుకొవడానికి మనుషుల్ని కూడా పెట్టుకుంటారు.
Heartless Woman Caught on CCTV Killing Innocent Puppy Inside Lift Humanity at Its Lowest 💔🐾
In a horrifying act of inhumanity, a domestic worker in Bengaluru was caught on CCTV killing a helpless puppy by throwing it inside an apartment lift. The woman, who was trusted and… pic.twitter.com/mFnrpYFVKB
— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 3, 2025
వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇస్తు, వాటిని వాకింగ్ కు తీసుకెళ్లడం వంటివి చేయించాలంటారు. మంచి శాలరీ కూడా ఇస్తారు. అయితే.. పెంపుడు శునకంను మంచిగా చూసుకొవడానికి వచ్చిన ఒక పనిమనిషి దాని నిండు ప్రాణాలు తీసింది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరులో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక పనిమనిషి పెంపుడు కుక్కపిల్లను లిఫ్ట్ లో దారుణంగా కొట్టి చంపింది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా బైటపడింది. బెంగళూరుకు చెందిన కుక్కపిల్ల యజమాని రాశి పుజారీ తన పెంపుడు కుక్కపిల్లలను చూసుకొవడానికి పుష్పలత అనే పనిమనిషిని పెట్టుకుంది. వాటిని డైలీ బైటకు తీసుకెళ్లడం, మంచి ఫుడ్ పెట్టడం మొదలైనవి ఆమె చూసుకొవాలి.
ఇటీవల ఆమె పెంపుడు కుక్కపిల్లలను లిఫ్ట్ లోకి తీసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత ఏమైందో కానీ.. ఒక కుక్క పిల్ల చనిపోయిందని ఇంట్లో వారికి చెప్పింది. ఏదో పదార్థం తిన్నదని చెప్పింది. దీంతో దాని యజమానులు భోరును విలపించారు. మొత్తంగా ఆమె ప్రవర్తనపై అనుమానంలో సీసీ ఫుటేజీని చెక్ చేశారు.
అప్పుడు ఆమె లిఫ్ట్ లో ఒక కుక్కపిల్లను నెలకేసి కొట్టిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కుక్కను బలంగా ఇనుప డోర్ వైపుకు పలు మార్లు విసిరి కొట్టింది. చైన్ దాని మెడకేసి తిప్పింది. దీంతో ఊపిరాడకు పాపం... కుక్కపిల్ల చనిపోయింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీకెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.
దీన్ని చూసిన దాని యజమానులు కోపంతో రగిలిపోయి ఆ పనిమనిషి మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమెపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేశారు.ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ కావడంతో జంతు ప్రేమికులు భగ్గుమంటున్నారు.
ఆమెను కూడా అలానే కొట్టాలని అప్పుడు కానీ.. ఆ కుక్క పిల్ల బాధ తెలీదని ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ మేరకు పని మనిషిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.
