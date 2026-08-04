/ఆకాశంలో విమానానికి తీవ్ర కుదుపులు.. సీట్లలోంచి ఎగిరిపడ్డ ప్రయాణికులు..!

Air India Flight Drops: థాయిలాండ్లోని ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీ వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. విమానం గాల్లో ఉండగా.. ప్రయాణ మార్గంలో అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన కుదుపులకు గురైంది. దీంతో దాదాపు 10 మందికి పైగా ప్రయాణికులు, నలుగురు విమాన సిబ్బంది గాయపడ్డారు. పైలెట్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి.. విమానాన్ని సేఫ్గా ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్ట్లో ల్యాండ్ చేయడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఎయిర్లైన్స్ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఎయిర్ ఇండియాకు చెందిన ఏఐ-2379 విమానం ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరింది. కాసేపట్లో గమ్యానికి చేరకుంటున్న సమయంలో.. విమానం ఉన్నట్టుండి గాల్లోనే ఎత్తు తగ్గడం, తీవ్రంగా ఊగిపోయింది. ఒక్కసారిగా 300 అడుగుల కిందకు పడిపోవడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. చాలామంది గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో ఈ ఘటన జరగడంతో సీట్లలోంచి ఎగిరిపడి గాయాలపాలయ్యారు. కొందరి తలలకు, నడుముకు బలమైన దెబ్బలు తగిలాయి.
విమానం కుదుపులకు లోనైనప్పటికీ.. పైలట్లు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి విమానాన్ని ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా దించారు. ల్యాండింగ్ కాగానే ఎయిర్ పోర్టులో సిద్ధంగా ఉన్న వైద్య బృందాలు ప్రయాణికులను పరీక్షించి.. గాయపడిన వారికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అవసరమైన వారిని విమానాశ్రయంలోని మెడికల్ సెంటర్కు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఎయిర్ ఇండియా యాజమాన్యం స్పందిస్తూ.. ప్రయాణికుల భద్రతే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యమని తెలిపింది. గాల్లో వాతావరణంలో వచ్చిన అకస్మాత్తు మార్పుల వల్లే ఈ సంఘటన జరిగిందని, గాయపడిన వారికి అన్ని రకాల వైద్య సహాయం అందిస్తున్నామని వెల్లడించింది. సంఘటనపై సంబంధిత అధికారుల విచారణకు సహకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. pic.twitter.com/bvGS97DMHg
— Tushar Jadon (@charming_mutant) August 4, 2026
ఢిల్లీలో విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత.. ప్రయాణికులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. గాలిలో తాము ఎదుర్కొన్న భయానక క్షణాలను వివరించారు. విమానం చాలా వేగంగా కిందకు దిగిందని.. దీంతో ప్రయాణికులు గాయపడ్డారని విమానంలోని ఒక ప్రయాణికుడు తెలిపాడు. అదృష్టవశాత్తు.. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయిందన్నాడు. టేకాఫ్ సమయంలో విమానం అకస్మాత్తుగా చాలా కిందకు దిగడంతో.. చాలా మంది ప్రయాణికుల తలలు నేరుగా పైకప్పుకు తగిలాయని చెప్పాడు. చాలా మంది తలలు కూడా వాచిపోయాయని వివరించాడు. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు గాయపడినా.. ప్రయాణికులందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు.