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ఆకాశంలో విమానానికి తీవ్ర కుదుపులు.. సీట్లలోంచి ఎగిరిపడ్డ ప్రయాణికులు..!

Air India Flight Drops: ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి తృటిలో భారీ ప్రమాదం తప్పింది. థాయిలాండ్‌లోని ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీ వస్తుండగా.. గాల్లో ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన కుదుపులకు గురైంది. దాదాపు 300 వందల అడుగుల కిందకు పడిపోవడంతో 10 మందికి పైగా ప్రయాణికులు నలుగురు క్రూ సిబ్బంది గాయపడ్డారు. పైలట్ల సమయస్ఫూర్తితో విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవ్వడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 04, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:47 PM IST
ఆకాశంలో విమానానికి తీవ్ర కుదుపులు.. సీట్లలోంచి ఎగిరిపడ్డ ప్రయాణికులు..!
Image Credit: Air India Flight Drops

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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