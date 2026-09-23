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భారత సైన్యంలో మేజర్ రిషభ్ ముందస్తు పదవీ విరమణ.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు మూడేళ్లుగా ఏడీసీ విధులు..

Major Rishabh Retirment: మేజర్ రిషభ్ భారత సైన్యంలో ఆయనది విశిష్టస్థానం. భారతదేశంలో అత్యున్నత పదవిలో ఉంటున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు సుధీర్ఘకాలం ఎయిడ్ డి కాంప్ గా సేవలు అందించిన ఆయన నిర్ణయం ఇపుడు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. 18 ఏళ్ల వయసులో ఆర్మీలో చేరిన ఆయన 12 ఏళ్లపాటు సేవలు అందించారు. ఇపుడు ముందస్తు పదవీవిరమణ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఎవరాయన? ఎక్కడ సేవలు అందించారు? ఎందుకు ముందస్తుగా పదవీ విమరణ చేశారు? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్..!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:50 AM IST
భారత సైన్యంలో మేజర్ రిషభ్ ముందస్తు పదవీ విరమణ.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు మూడేళ్లుగా ఏడీసీ విధులు..
Image Credit: Major Rishabh Retirment (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత సైన్యంలో మేజర్ రిషభ్ ముందస్తు పదవీ విరమణ.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు మూడేళ్లుగా ఏడీసీ విధులు..
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