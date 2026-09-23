/భారత సైన్యంలో మేజర్ రిషభ్ ముందస్తు పదవీ విరమణ.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు మూడేళ్లుగా ఏడీసీ విధులు..

President Draupadi Murmu: భారత సైన్యంలో విశేష సేవలందించి, దశాబ్ద కాలానికి పైగా దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించిన యువ మేజర్ రిషభ్ సింగ్ సంబ్యాల్ నిర్ణయం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దేశంలోనే అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు నీడగా ఉన్న మేజర్ రిషబ్ సింగ్ సంబ్యాల్ ముందస్తుగా పదవీ విరమణ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుదీర్ఘ కాలం ఎయిడ్-డి-కాంప్ గా వ్యవహరించి, సోషల్ మీడియాలో 'నేషనల్ క్రష్'గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు.
సైనిక నేపథ్యమున్న కుటుంబం..
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని డోగ్రా రాజపుత్ర కుటుంబానికి చెందిన రిషభ్ సింగ్ సంబ్యాల్ సైనిక నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబంలో జన్మించారు. 2013లో నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై, 2017లో మిలిటరీ మేనేజ్మెంట్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆర్మీలో చేరిన అతితక్కువ సమయంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 4-పారా స్పెషల్ ఫోర్సెస్ కు ఎంపికయ్యారు. అసాధారణమైన ప్రతిభ, సాహసాలకు గుర్తుగా ఇచ్చే 'బలిదాన్ బ్యాడ్జ్' సాధించిన కొద్దిమంది వీరులలో రిషభ్ ఒకరు. 2021 రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో జాట్ రెజిమెంట్ బలగాలకు నేతృత్వం వహించి 'బెస్ట్ మార్చింగ్ కాంటింజెంట్' ట్రోఫీని గెలుచుకున్నారు. ఆయన పనితీరును గుర్తించి మార్చి 2023లో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు అత్యంత నమ్మకమైన ఎయిడ్-డి-కాంప్ గా నియమించారు.
దేశంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఎక్కడికి వెళ్లినా.. ఏవేదికపై ఉన్నా ఎయిడ్-డి-కాంప్ హోదాలో ఉన్న ఆర్మీ ఆఫీసర్ మేజర్ ది పవర్ ఫుల్ ఉద్యోగం. విధినిర్వహణలో చురుకుదనం, బాధ్యతాయుత పాత్ర పోషిస్తుంటారు.
రాష్ట్రపతి భద్రత, ప్రోటోకాల్, అధికారిక , వ్యక్తిగత అవసరాలను క్షణాల్లో నెరవేర్చడమే ఏడీసీ ప్రధాన విధి. రాష్ట్రపతి ప్రధానితో మాట్లాడాలన్నా, ఏ ఇతర దేశాధినేతలతో కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా మధ్యలో ముందుండి వ్యవహరించేది ఎయిడ్-డి-కాంప్. ముందుగా వీరు మాట్లాడిన తర్వాతే రాష్ట్రపతికి ఫోన్ ఇస్తారు. ఆర్మీలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 4 పారా స్పెషల్ ఫోర్సెస్ కమాండో అయిన ఈయన 2023లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ADCగా నియమితులయ్యారు.
ద్రౌపది ముర్ము భద్రతా చర్యల్లో కీలక పాత్ర..
రాష్ట్రపతి ఉండే ప్రాంతానికి కిలోమీటరు పరిధి వరకు ఎటువంటి ఆయుధాలు, ప్రమాదకర వస్తువులు లేకుండా సెక్యూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి అధికారిక పర్యటనలు, రక్షణ, ప్రోటోకాల్ వ్యవహారాల్లో దాదాపు మూడేళ్ల పాటు ఆమెకు ఒక నీడలా అండగా నిలిచారు. రాష్ట్రపతి తాగే మంచి నీటి గ్లాస్ నుంచి వారు కలిసే వ్యక్తుల వరకు ప్రతి చిన్న విషయాన్నీ ఏడీసీల బృందం నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది. ఆఖరికి రాష్ట్రపతి కాళ్లకు నమస్కరించడానికి గానీ, చేతులు కలపడానికి గానీ ఎవరినీ అనుమతించకపోవడానికి వారి భద్రతే ప్రధాన కారణం.
అత్యున్నతమైన ఈ పదవి చూడటానికి ఎంతో వైభవంగా అనిపించినా, దాని వెనుక అపారమైన త్యాగాలు ఉన్నాయనే ఆవేదన రిషభ్ లో వ్యక్తమైంది. గత మూడేళ్లుగా ఒక సాధారణ మనిషిలా బయటకు వెళ్లలేకపోవడం రిషబ్ ను మానసికంగా కుంగదీసింది. నాకంటూ సొంత జీవితం లేకుండా పోయిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఉద్యోగంలో ఉన్నంత కాలం వివాహాం చేసుకోవడానికి వీల్లేదనే కఠినమైన నిబంధన కూడా ఉంది. కుటుంబానికి, స్నేహితులకు పూర్తిగా దూరమై కనీసం పెళ్లి కూడా చేసుకోలేని పరిస్థితి నెలకొనడంతో, సొంత జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికే తీవ్ర మనోవేదన అనుభవించి ఆర్మీ నుంచి తప్పుకోవాలనే కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
12ఏళ్లుగా ఆర్మీలో సేవలు అందించి చిన్నవయసులోనే పదవీ విరమణ..
కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న సమయంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ఇంట్లో కన్నతల్లిలా ఆత్మీయత అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ అనుబంధాన్ని తలచుకున్నప్పుడల్లా రిషభ్ భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. 2014 నుంచి ఇంట్లో కన్నతల్లితో గడిపిన సమయంకంటే... రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్మును కన్నతల్లిలా భావించానని పలు సందర్భాల్లో రిషబ్ ప్రస్తావించారు.మూడేళ్ల విధినిర్వహణలో ద్రౌపది ముర్ము వాత్సల్యం, మాతృప్రేమ నా తల్లిని గుర్తుచేసేదని రిషభ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
యువకుడైన ఆర్మీ మేజర్ చిన్న వయసులోనే ముందస్తు పదవీ విరమణ చర్చనీయాంశమైంది. బాధ్యతాయుత ఆర్మీ విధుల్లోంచి విముక్తుడైన రిషబ్ సింగ్ సంబ్యాల్ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గడపాలని ఆశిద్ధాం..!!
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ తెలుగు డెస్క్ )
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