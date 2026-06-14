Four dead in Morena Madhya Pradesh train accident due to fire accident rumours: మధ్య ప్రదేశ్ లోని ధోల్పూర్ జిల్లాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆదివారం రోజున చంబల్ నది వంతెన వద్ద .. ఖజురహో ఉదయ్ పూర్ ఇంటర్సీటీ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు నిప్పంటుకుందనే తప్పుడు సమాచారం వ్యాపించడంతో ప్రయాణికులు భయపడిపోయారు.
मध्य प्रदेश: मुरैना में उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदे कई यात्री मुख्य ट्रैक पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। यह घटना मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई। pic.twitter.com/Omnt7lklH6
— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 14, 2026
భయపడిన ప్రయాణికులు రైలు నుంచి దూకి ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఐదు నుంచి ఆరుగురు వ్యక్తులు పక్కన ప్లాన్ ఫామ్ మీద అప్పటికే వెళ్తున్న ఫిరోజ్ పూర్ సియోనీ పాతళ్ కోట్ రైలు కిందపడిపోయారు. దీంతో అక్కడికక్కడ వారంతా విగత జీవులుగా మారిపోయారు. మరికొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా మోరెనా పరిధిలోని రైలులో మంటలు చెలరేగాయనే తప్పుడు సమాచారం వ్యాపించడంతో ప్రయాణికులలో భయాందోళనలు నెల కొవడం వల్ల ఈ విషాదం చోటు చేసుకున్నట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. రైలు చైన్ లాగి ఆపివేశారు. దీంతో ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.
ఈ ఘటనలో ఆ మార్గంలోని రైళ్లకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనిపైన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కానీ అసత్యప్రచారం చేయడం వల్ల నలుగురు స్పాట్ లోనే చనిపొవడం అందరిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది. దీనిపై రైల్వే పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ప్రయాణికుల్ని అందరిని ఘటనపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. మొదట ఏ భోగిలో రూమర్స్ వ్యాప్తి చేశారన్నదానిపై విచారణ చేపట్టారు.
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