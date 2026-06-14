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Madhya Pradesh Train Accident: మధ్య ప్రదేశ్‌లో ఘోర రైలు ప్రమాదం... స్పాట్‌లో నలుగురు మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Morena train accident: మధ్యప్రదేశ్‌లోని మోరెనా జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతంలో చంబల్ నది వంతెన దాటిన తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన తర్వాత రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి ప్లాట్ ఫామ్ మీదకు దూకడంతో  నలుగురు ప్రయాణికులు మరో ట్రైన్ కింద పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:39 PM IST
Madhya Pradesh Train Accident: మధ్య ప్రదేశ్‌లో ఘోర రైలు ప్రమాదం... స్పాట్‌లో నలుగురు మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: madhyapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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