Odisha Crime: మంట కలిసిన మానవత్వం.!. చూపులేని, మూగ, విద్యార్థినులపై లైంగిక వేధింపులు.. భగ్గుమన్న నెటిజన్లు..

Male Warden molested blind and deaf mute School girls in odisha: సమాజంలో కొంత మంది పశువుల కన్నా కూడా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఏ ఒక్కర్ని వదలడంలేదు. కామాంధులు ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ వెకిలి చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. గుడి, బడి, బస్టాండ్, ఆఫీస్ , ఇలా ప్రతి చోట మహిళల్ని వేధిస్తు, అత్యాచారాలకు పాల్పడుతూ పైశాచీక ఆనందంను పొందుతున్నారు. కొంతమంది మరీ ఘోరంగా నోరులేని కుక్క,మేక, ఆవు లేగలపై కూడా వారి కామ వాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నఈ కామాంధుల్లో మాత్రం మార్పులు రావడంలేదు. ఒడిశాలోని కలహండి జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఒడిశాలోని కలహండిలో రెడ్ క్రాస్ స్కూల్ ఫర్ ది బ్లైండ్, డెఫ్, అండ్ మ్యూట్ నడుస్తుంది. దీనిలో వార్డెన్ గా సంధ్యా దర్శన్ మహాపాత్ర పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను గత కొన్ని రోజులుగా దీనిలో ఉంటున్న దివ్యాంగులపైన యువతులపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడు. పాపం.. కొంత మందికి మాటలు రాక, మరికొంతమందికి విన్పించక, ఇంకొంత మందికి చూపులు లేక అసలు ఏమౌతుందో ఎలా చెప్పుకొవాలో కూడా అర్థంకాని సిట్యువేషన్ లోకి అమ్మాయిలు వెళ్లారు.
చివరకు కొంత మంది స్కూల్ లో వార్డెన్ దారుణాన్ని సైగలతో తోటి స్కూడెంట్స్ కు చెప్పడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే అధికారులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. సీసీ ఫుటేజీలను గమనించగా వార్డెన్ పలువురితో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న పలు వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ సైతం సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. విచారణకు ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపపై ఒడిశాలో తీవ్ర దుమారంగా మారింది.వెంటనే వార్డెన్ ను నడి రోడ్డు మీద ఉరితీయాలని డిమాండ్ లు చేస్తున్నారు. దివ్యాంగులపై ఇతగాడు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈనీచపు పనులు చేస్తున్నాడో అని పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
