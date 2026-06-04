/Malviya Fire Accident: కళ్ల ముందే ఏడుగురు సజీవదహనం.. ఫ్యామిలీలో ఆయనొక్కడే మిగిలారు, విధి ఎంత బలీయమైంది!

Visiting sick father Family 7 die in Malviya Nagar fire: ఫ్లోరిష్ స్టే బీ&బీ ఢిల్లీ రెస్టారెంట్ అగ్నిప్రమాదం ఒక పెద్ద విషాదంగా మారింది. గురుగ్రామ్కు చెందిన వివేక్ తన తండ్రి రాధేశ్యామ్ను మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆసుపత్రిలో చేర్పించి, కుటుంబంతో కలిసి పక్కనే ఉన్న ఆ రెస్టారెంట్లో బస చేశారు. అకస్మాత్తుగా మంటలు అంటుకోవడంతో వివేక్, ఆయన భార్య తర్జిని, కుమార్తె జీవిసా, వరియా, తల్లి లత, అలాగే అత్తమామలు అశోక్, కమల కూడా మంటల్లో చిక్కుకుని మరణించారు. ఆ కుటుంబంలో ఆసుపత్రిలో ఉన్న రాధేశ్యామ్ మాత్రమే ప్రాణాలతో మిగిలారు.
ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ లేక..
ఈ హృదయ విదారక ఘటన దేశమంతటా సంచలనం సృష్టించింది. వైద్యం కోసం వచ్చి, తండ్రిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి పక్కనే ఉన్న హోటల్లో బస చేసిన పాపానికి ఒక కుటుంబం మొత్తం ఇలా మరణించడం అందరినీ కలిచివేస్తోంది. హోటల్లో మంటలు అంటుకున్న సమయంలో అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్ళడానికి ఎగ్జిట్ సౌకర్యం లేకపోవడం, కిటికీలు కూడా శాశ్వతంగా మూసివేయడం వల్ల బయటకు దూకలేక చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
విదేశీయులే అధికం..
ఈ హోటల్ నిర్వహణలో చట్టపరమైన నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు, భద్రతా లోపాలపై వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో గురుగ్రామ్ కుటుంబంతో పాటు వివిధ దేశాల నుండి వచ్చిన 12 మంది విదేశీయులు కూడా మరణించారు. లైబీరియా, నైజీరియా, మొజాంబిక్, బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాల వారు చికిత్స కోసం ఢిల్లీ వచ్చి ఇక్కడ బస చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి కొందరు భవనం పైనుంచి దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
నిర్వహణ లోపమే..
మాల్వీయా నగర్లోని ఫ్లోరిష్ స్టే బీబీ హోటల్లో నిర్వహణలో తీవ్ర లోపాలు ఉన్నట్లు తేలింది. 5 అంతస్తులు ఉన్న ఈ భవనానికి కేవలం ఒకే ఒక ఎగ్జిట్ ఉండటం గమనార్హం. మంటలు అంటుకున్నప్పుడు తప్పించుకోవడానికి సరైన మార్గాలు లేవు.. సెన్సార్లతో పనిచేసే ప్రధాన ద్వారం, కిటికీలు కూడా మూసివేసి ఉండటం వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఢిల్లీ ప్రభుత్వ అగ్నిమాపక భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘన మరియు నిర్మాణపరమైన లోపాల వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని సమాచారం. ఈ ఘటన తర్వాత పోలీసులు హోటల్ యజమాని లవకేష్ బజాజ్ను అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా ఈ విషయంపై సమగ్ర నివేదికను కోరారు.. పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రాథమిక విచారణలో భద్రతా నియమాలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించినట్లు తేలింది.
ఈ ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా స్పందిస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రెండు లక్షల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించడంతో పాటు, బాధితులకు తలచుకుంటూ ఒక్కొక్కరికి రూ.50 వేలు చొప్పున పరిహారం కూడా ప్రకటించారు.
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