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Malviya Fire Accident: కళ్ల ముందే ఏడుగురు సజీవదహనం.. ఫ్యామిలీలో ఆయనొక్కడే మిగిలారు, విధి ఎంత బలీయమైంది!

Visiting sick father Family 7 die in Malviya Nagar fire: ఢిల్లీలోని ఫ్లోరిష్‌ స్టే బీ&బీ హోటల్‌లో జరిగిన భయంకరమైన అగ్నిప్రమాదం గురించి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, అందులో 12 మంది విదేశీయులు ఉండటం గమనార్హం. వీరు ప్రధానంగా లైబీరియా, నైజీరియా వంటి దేశాల నుండి వచ్చారు. అయితే, ఈ ఘటనలో మరో అత్యంత విషాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే, గురుగ్రామ్‌కు చెందిన వివేక్ అగర్వాల్ తన తండ్రిని అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అక్కడే ఉన్న రెస్టారెంట్‌లో ఉండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ ప్రమాదంలో వివేక్ కుటుంబం మొత్తం సజీవ దహనమయ్యారు, కేవలం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తండ్రి మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:48 AM IST
Malviya Fire Accident: కళ్ల ముందే ఏడుగురు సజీవదహనం.. ఫ్యామిలీలో ఆయనొక్కడే మిగిలారు, విధి ఎంత బలీయమైంది!
Image Credit: Visiting sick father Family 7 die in Malviya Nagar fire:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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