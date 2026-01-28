Ajit Pawar plane crash: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం వెనుక కుట్ర..?.. మమతా బెనర్జీ, గౌరవ్ గోగోయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mamata banerjee and congress leader gaurav gogoi on ajit pawan plane crash tragedy: మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి , ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ ఈ రోజున ఉదయం బారామతి జిల్లాలో విమాన ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. ఎన్నికల ప్రచారంలోకి వెళ్లేందుకు ఆయన ప్రత్యేకమైన జెట్ విమానంలో బయలుదేరారు. ల్యాండింగ్ సమయంలో జెట్ విమానంలో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తడంతో అజిత్ పవార్ తో సహా మరో నలుగురు అగ్నికి ఆహుతైపోయారు. అయితే.. డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ మరణ వార్తతో దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరు తమ ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా ఈ ఘటన బారామతిలో ఉదయం 8.45 ప్రాంతంలో జరిగింది.
విమానంకు మంటలు అంటుకొవడంతోస్థానికులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్నారు. అప్పటికే జెట్ విమానం అంతా మంటలు వ్యాపించాయి. ఆ తర్వాత అధికారులు, అంబులెన్స్ లు చేరుకున్నాయి. కాసేటికి అందులో ఉన్నది డిప్యూటీ సీఎం అని తెలిసి అక్కడి ప్రజలు తీవ్రశోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. దేశ ప్రధానితోపాటు, వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు, అపోసిషన్ పార్టీల నేతలు కూడా తమ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అయితే.. వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, అస్సాంకాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నేత అయిన గౌరవ్ గోగోయ్ చేసిన కామెంట్స్ దేశ రాజకీయాల్లో పెనుదుమారంగా మారాయి.
ఈ క్రమంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ.. అజిత్ పవార్ అకాల మరణం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు. మొత్తంగా ఆయన కుటుంబానికి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా విమానంలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడం ఏంటని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జీ చేత విచారణ చేయించాలన్నారు. మొత్తంగా దీనిపై కుట్రకోణం ఉన్నట్లు మమతా బెనర్జీ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
అస్సాం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గోగోయ్ సైతం అజిత్ పవార్ విమాన మరణం పట్ల తన సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా మహ రాష్ట్రరాజకీయాల్లో అజిత్ వవార్ చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారన్నారు. అలాంటి ఒక కింగ్ మేకర్ విమాన ప్రమాదంలో చనిపోవడం పట్ల అనుమానాలు కల్గుతున్నాయన్నారు.
దీనిపైన విచారణ చేయించాలని కూడా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంను, కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తంగా మమతా బెనర్జీ, గౌరవ్ గోగోయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అజిత్ పవార్ మరణం వేళ దేశ రాజకీయాల్లో పెనుసంచలనంగా మారాయి. విమాన ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో.. అజిత్ పవార్ తో పాటు, కెప్టెన్ సుమిత్ కపూర్ (పైలట్), కెప్టెన్ సంభి పాఠక్ (పైలట్),విదిప్ జాదవ్ (ముంబై పీఎస్ఓ), పింకీ మాలి (ఫ్లైట్ అటెండెంట్) ఉన్నారు.
