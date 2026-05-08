/Bengal Governor: మమతకు బిగ్ షాక్.. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసిన గవర్నర్..

West Bengal Assembly Dissolves: పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది సంచలనం అనేకంటే సాధారణ విషయమే అని చెప్పాలి. ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన ముఖ్యమంత్రులెవరైనా తమ పదవికి హుందాగా రాజీనామా చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. . కానీ ఓటర్లు ఇచ్చిన తీర్పును పట్టించుకోకుండా ఎన్నికల్లో బీజేపీ, ఎన్నికల కమిషన్ తో కలిసి కుమ్మక్కై గెలిచినందని తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది మమతా బెనర్జీ. ఇక ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ప్రవర్తించని రీతిలో మమతా బెనర్జీ.. తాను ఓడిపోలేదని చెబుతూ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదని మంకు పట్టు పట్టింది. స్కూళ్లో చిన్నపిల్లల దగ్గర ఏదైనా బలపం కానీ చాక్లెట్ కానీ కొట్టేస్తే ఆ పిల్లాడు ఎలా చేస్తాడో .. అచ్చు మమతా బెనర్జీ.. పశ్చిమ బెంగాల్లో తన ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక ఎన్నికల కమిషన్ కుట్రలు చేసిందంటూ కొత్త పల్లవి అందుకోంటోంది.
ఒకవేళ బీజేపీ అలా ట్యాంపరింగ్ చేస్తే.. కేరళ, తమిళనాడులో ఎక్కువ సీట్లు గెలిచేది కదా అని ప్రజాస్వామ్య వాదులతో పాటు కామన్ పీపుల్ చెబుతున్న మాట. ఇక మమతా చెబుతున్న అదే పాచి పాటను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అందుకున్నారు. తాము కేరళలో గెలవడం ప్రజాస్వామ్యం. అదే బీజేపీ పశ్చిమ బెంగాల్ లో బీజేపీ గెలుపు తొండి అంటూ చేసిన ట్వీట్స్ పై నెటిజన్లతో పాటు సామాన్య ప్రజల్లో ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. బాధ్యతగల ప్రతిపక్ష స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏమిటా అని అందరు ముక్కున వేలేసుకుంటారు.
తాజాగా పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి అక్కడ అసెంబ్లీని రద్దు చేశారు. మమతా బెనర్జీ సర్కార్ను బర్తరఫ్ చేశారు. మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేయకపోవడంతో గవర్నర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాంతో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. నేడు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు సమావేశమై తన శాసనసభ పక్ష నేతను ఎన్నుకోనున్నారు. రేపు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగే అవకాశాలున్నాయి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 172 ప్రకారం ఐదేళ్ల పదవీ కాలం ముగియడంతో అసెంబ్లీ ఆటోమేటిక్ గా రద్దు అవుతుందని లోక్ భవన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 45.85 శాతం ఓట్లతో 206 సీట్లు గెలుచుకుంది. ఇక ప్రతిపక్ష మమతా బెనర్జీ కి చెందిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 40.80 శాతం ఓట్లతో 81 సీట్లు గెలుచుకుంది. అటు కాంగ్రెస్ 2.97 శాతం ఓట్లతో 2 సీట్లు.. ఏజేయూపీ2, సీపీఎం, ఆల్ ఇండియా సెక్యులర్ ఫ్రంట్ చెరో స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. మొత్తంగా 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను 293 స్థానాల ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఒక్క స్థానానికి త్వరలో ఉప ఎన్నికల జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అగ్రనేత సువేందు అధికారి.. భవానీ పూర్ లో మమతా బెనర్జీపై గెలుపొందారు. అదే సమయంలో నందిగ్రామ్ నుంచి ఆయన విజయం సాధించారు. ఈ రెండింటిలో ఆయన ఒక స్థానాన్ని ఒదులుకోనున్నారు.
