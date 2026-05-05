Mamata Banerjee: బెంగాల్ లో దీదీ ఖేల్ ఖతం.. మమత ఓటమికి కారణాలు ఇవే..

Mamata Banerjee Political Career: ఒక్క ఎన్నిక ఒకే ఎన్నిక ఇపుడు దేశ రాజకీయాలను పూర్తిగా మార్చివేసింది. అదే పశ్చిమ బెంగాల్ లో మమత బెనర్జీని ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి వైదొలిగేలా చేసింది. ఒక ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినంత మాత్రానా ఆమె రాజకీయ జీవితానికి ఎండ్ కార్డ్ పడినట్టేనా అంటే ఔననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీ వయసు 71 యేళ్లు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి ఆమె వయసు 76 సంవత్సరాలు. ఈ ఐదేళ్లు పార్టీని క్యాడర్ ను కాపాడుకోవడం అంతా ఈజీ కాదు. పైగా వయోభారం మరో కారణం. పైగా పార్టీలో మెజారిటీ నేతలు మమత నిరంకుశత్వాన్ని పట్టి కింద రాయిలా భరిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల ఎంత మంది టీఎంసీ నేతలు ఆ పార్టీలో కొనసాగుతారనేది చూడాలి. ఓ రకంగా పార్టీ నేతలను, క్యాడర్ ను కాపాడుకోవడం అంతా ఈజీ కాదు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్ చరిత్రను గమనిస్తే.. స్వాతంత్య్రం తర్వాత సుదీర్ఘ కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలించింది. ఆ తర్వాత 70వ దశకంలో కమ్యూనిస్టులు చేతికి పగ్గాలు వచ్చాయి. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా బెంగాల్ ను పరిపాలించిన కమ్యూనిస్టులు .. చివరకు మమతా బెనర్జీ చేతిలో మట్టి కరిచారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టు పార్టీలేవి మళ్లీ పుంజులేకపోయాయి. తాజాగా ఇపుడు 15 యేళ్ల మమతా బెనర్జీ సుదీర్ఘ పాలనపై విసుగు చెందిన అక్కడి ప్రజలు ఆమెకు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టారు. అది ఓట్ల రూపంలో చూపించారు.
మొత్తంగా పశ్చిమ బెంగాల్ లో నరేంద్ర మోడీ మేనియా.. అమిత్ షా చాణక్యం ముందు మమతా బెనర్జీ కుదేలైంది. అటు ఆర్ఎస్ఎస్ క్షేత్రస్థాయిలో చాపకింద నీరులా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్లింది. మొత్తంగా జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలనుకున్న మమతా బెనర్జీ ఎనర్జీకి బీజేపీ బ్రేకులు వేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ లో వీధి పోరాటల కారణంగా కమ్యూనిస్టుల పై విజయం సాధించింది మమతా. అంతేకాదు దూకుడు తరహా రాజీకీయాలకు మమతా మారు పేరు. సాధారణ జీవితంతో పాటు మాములు ప్రజల్లో మమేకయ్యే గుణమే ఆమెను లీడర్ ను చేశాయి. ఈ పోరాటాలే ఆమెను ముఖ్యమంత్రి పీఠం కట్టబెట్టేలా చేశాయి. మరోవైపు పార్టీలో ఎవరి మాట వినని నిరంకుశతత్త్వమే చివరకు ఆమెకు అధికారాన్ని దూరం చేశాయి.
ముఖ్యంగా ఏ కమ్యూనిస్టుల నేతల అవినీతిపై పోరాడిందో .. అవే అవినీతి ఆమె కొంపముంచాయి. ఆమె సహచర మంత్రులు.. పార్టీ నేతల అవినీతి మమతా బెనర్జీ కొంప ముంచాయి. ముఖ్యంగా నారద, శారద , టీచర్స్ స్కామ్ వంటివి మమతా ఓటమిలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
ముఖ్యంగా టీచర్ల స్కామ్ .. కామన్ బెంగాలీను ఆమె నుంచి దూరం చేసింది. ఓ మహిళా నేతగా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నపుడు మహిళల సమస్యలపై గళమెత్తే మమత బెనర్జీ.. రాష్ట్రంలో సందేశ్ కాలీ, ఆర్జీకర్ హాస్పిటల్ లో జూనియర్ డాక్టర్ హత్యాచారం వంటి ఘటనలు జరిగినపుడు సరైన స్పందన లేదు. ఇదే ఆమెను అధికారానికి దూరం చేయడంలో కీలక పాత్ర వహించాయి.
అంతేకాదు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే విదేశీలకు అక్రమంగా ఓటు హక్కు కల్పించడం వంటి ఘటనలతో పాటు.. బీఎస్ఎఫ్ కు బంగ్లాదేశ్ చుట్టు కంచె కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన భూములు ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంది. సుప్రీం కోర్టు చివాట్లు పెట్టడంతో వెనక్కి తగ్గింది.
అంతకాదు సర్ ప్రాసెస్ తో అక్రమ ఓట్లు తొలిగింపు మమతాకు పెద్ద గుదిబండగా మారింది. ముఖ్యంగా అక్రమ ఓట్ల కారణంగా మమతా బెనర్జీ కార్యకర్తలు గుండాల వాళ్ల ఓట్లను రిగ్గింగ్ వంటివి చేయించిన ఘటనలు కోకొల్లలు. ముఖ్యంగా ముస్లిమ్ సంతుష్టికరణతో హిందూ ఓటర్లు ఏకీకృతమై మమతాను ఓడించారు.
అంతేకాదు ఒకపుడు పారిశ్రామిక ప్రగతికి పట్టకొమ్మలా ఉన్న బెంగాల్ లో కమ్యూనిస్టులు, మమత పాలన కారణంగా ఆయా ఫ్యాక్టరీలు అక్కడ నుంచి తరలించబడ్డాయి. దీంతో అక్కడ ప్రజలు బతుకు దెరువు కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతల అంశం కూడా మమతకు ఓటమికి కారణాలుగా నిలిచాయి. మరోవైపు కొంత మంది ముస్లిమ్స్ లో మమత మిమ్మల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే పరిగణిస్తుంది. తమ ఉన్నతిని పట్టించుకోవడం లేదనే ఆక్రోశం కూడా మమతా ఓటమికి మరో కారణం గా నిలిచింది. వారిలో కొందరు బీజేపీ అభ్యర్ధులకు ఓటు వేశారు. ఈ సారి దేశంలో ఏ మూలనో ఉన్న ప్రతి బెంగాలీ ఎక్కడ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు పోతుందనే భయంతో తమ స్వస్థలాకు వచ్చి మార్పు కోసం ఓటు వేశారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర భద్రతా బలగాలు.. రాష్ట్రంలో మరో రెండు నెలలు ఉంటాయనే భరోసా ఎన్నికల సంఘం ఇవ్వడం వంటి వాటి కారణంగా ప్రజలు నిర్భయంగా ఓటు వేసి మమత బెనర్జీ అరాచక పాలనకు చరమగీతం పాడారు. అంతేకాదు ఆమెను ప్రతిపక్ష నేతగా భవానీ పూర్ నుంచి కూడా ఓడించారంటే ఆమె పాలన పట్ల ప్రజలు ఎంత అసహనంగా ఉన్నారనే విషయం స్పష్టమైంది.
