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TMC Merge In Congress: మమతా బెనర్జీ సంచలన నిర్ణయం.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో తృణమూల్ విలీనం?

Mamata Banerjee Likely To Merge Her TMC With Congress: పదవి పోవడమే కాదు ఉన్న పార్టీ కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం మమత బెనర్జీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్‌లో తృణమూల్‌ను విలీనం చేయబోతున్నారనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. సోనియా, మమతా భేటీలో విలీనంపై జరిగందని తెలుస్తోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 10, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:36 PM IST
TMC Merge In Congress: మమతా బెనర్జీ సంచలన నిర్ణయం.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో తృణమూల్ విలీనం?
Image Credit: TMC Merge In Congress

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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