/Mamata Banerjee: రెచ్చిపోయిన మమతా బెనర్జీ.. ఆస్పత్రి సీఈవోకు మాస్ వార్నింగ్.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Mamata Banerjee threaten to West bengal hospital ceo over abhishek Banerjee row: వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే సోనార్ పూర్ లో ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల్లో గాయపడ్డ కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు టీఎంసీ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ వెళ్లారు. అక్కడ కొంత మంది స్థానికులు అభిషేక్ బెనర్జీపై రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో దాడులు చేశారు. బట్టలు చింపేశారు. ఆ సమయంలో అభిషేక్ బెనర్జీ హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఉండటం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డారు. అతి కష్టం మీద పోలీసులు అభిషేక్ బెనర్జీని సోనార్ పూర్ నుంచి బైటకు తీసుకొచ్చారు.
వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రస్తుతం నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉంది. మమతా బెనర్జీ బెల్ వ్యూ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అభిషేక్ బెనర్జీతో భేటీ అయ్యారు. శరీర అవయవాలపై బలమైన గాయాలైనట్లు వైద్యులు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఆ తర్వాత మమతా బెనర్జీ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. మరల కొన్ని గంటలకే అభిషేక్ ను బెల్ వ్యూ వైద్యులు డిశ్చార్జ్ చేశారు. దీనిపై దీదీ ఫైర్ అయ్యారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి తన మేనల్లుడిని సీరియస్ కండీషన్ లో డిశ్చార్జ్ చేశారని ఆస్పత్రిపై మండిపడ్డారు. దీదీ బెల్ వ్యూ హాస్పిటల్ సీఈఓ ప్రదీప్ టాండన్ కు వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లు ఒక ఆడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింద. దీనిలో మమతా టాండన్ పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మీరు తప్పు చేశారని ఆరోపిస్తూ, పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నట్లు వాయిస్ స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది. "మేము మీకు చేసిన సహాయాన్ని మర్చిపోయారని, దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించడని అందులో ఉంది. మీరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. మీరు సిగ్గుపడాలి.. మీ అహంకారాన్ని అందరూ గుర్తుంచుకుంటారని వాయిస్ ఉంది. అంతే కాకుండా దానిలో.. బీజేపీ అధికారంలో ఉంది. కేంద్రంలోబీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. భవిష్యత్తులో తాము మరల అధికారంలోకి వచ్చే చాన్స్ లేకపోలేదు.. అప్పుడు చూసుకుంటామని ఆమె టాండన్తో చెప్పినట్లు వాయిస్ ఒకటి వైరల్గా మారింది.
ఇప్పుడు మరోసారి దుమారం రాజుకుంది. మమతాబెనర్జీ ఆస్పత్రి సీఈవోకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఏంటని, వైద్యం అవసరం ఉంటే డాక్టర్లు ఎందుకు డిశ్చార్జ్ చేస్తారని బీజేపీ శ్రేణులు మండిపడుతున్నారు. మమతా మాట్లాడుతూ.. దాడి ఘటన తర్వాత తన మేనల్లుడ్ని తొలుత కోల్కతాలోని అపోలో ఆసుపత్రికి, ఆ తర్వాత బెల్లే వ్యూకు తరలించామన్నారు. మరల బీజేపీ నేతల ఒత్తిడితో అభిషేక్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నప్పటికీ, అతడిని డిశ్చార్జ్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన మేనల్లుడి శరీరంలో పలు భాగాల్లో రక్తం గడ్డలు ఏర్పడ్డాయని అన్నారు.
అతడిని ఇంటెన్సివ్ థెరపీ యూనిట్ (ITU)లో చేర్పించి, 3D CT స్కాన్, అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ (USG), థొరాసిక్ పరీక్షలతో సహా పలు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారని ఆమె చెప్పారు. ప్రస్తుతం.. అభిషేక్కు అతని ఇంట్లోనే కుటుంబ వైద్యుడి పర్యవేక్షణలో చికిత్స కొనసాగుతుందని మమతా తెలిపారు.
దీని కోసం ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, ఇతర వైద్య పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. తన మేనల్లుడికి ఏమైన జరిగిన బీజేపీ ప్రభుత్వం, బెల్ వ్యూ ఆస్పత్రి బాధ్యత వహించాలని మమతా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
