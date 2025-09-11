English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Man Kills Wife: దారుణం.. భార్యా ప్రియుడి తలలు నరికేసిన భర్త, వాటితో పోలీసులకు లొంగుబాటు..!

Man Beheaded Wife And Lover: భార్య ద్రోహం చేసిందని.. ఆమెకు వేరే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉందనే అనుమానంతో తనతో పాటు ప్రియుడిని కూడా నరికేసాడో భర్త. ఈ ఘటన తమిళనాడులోని కళ్లకురిచ్చి జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరి తలలను తనతోపాటు స్థానిక జైలుకు తీసుకెళ్లి పోలీసులకు  లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 11, 2025, 03:49 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Man Kills Wife: దారుణం.. భార్యా ప్రియుడి తలలు నరికేసిన భర్త, వాటితో పోలీసులకు లొంగుబాటు..!

Man Beheaded Wife And Lover: తమిళనాడులోని కళ్లకురిచ్చి జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. భార్య తనను మోసం చేసింది అనే అనుమానంతో భార్యతో పాటు ప్రియుడిని నరికేశాడు ఒక భర్త.  48 ఏళ్ల కోలాంజి అనే వ్యక్తి తన భార్య లక్ష్మీ (37)ను ప్రియుడు తంగరుసు అనే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉన్నారని అనుమానంతో ఇద్దరు తలలు నరికేశాడు. ఈ ఘటన తమిళనాడు వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసుల ప్రకారం మలై కొట్టడం నివాసి ఆయన కోలాంజి తన రెండో భార్య లక్ష్మితో కలిసి ఉంటున్నాడు. అయితే కొన్ని రోజులుగా లక్ష్మీకి అక్రమ సంబంధం ఉంది అనే అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన ఇంటి పైనే లక్ష్మీ ఆమె ప్రియుడు అయిన తంగరుసు మాట్లాడుతుండగా వారిని చూసి తీవ్ర కోపోద్రీక్తుడు అయిన కోలంజీ కొడవలి తీసుకుని వారి తలలు నరికేశాడు. అంతేకాదు మృతదేహాలను రక్తపు మడుగులో అక్కడ వదిలేసి ఆ రెండు తలలను కూడా స్థానిక జైలు వద్దకు తీసుకెళ్లి పోలీసులకు లొంగిపోయారు. వెంటనే పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకొని పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలకు తరలించారు. 

 ఇక నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న వరంజరం పోలీసులు వెంటనే రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న మృతదేహాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. 

మరో ఘటనలో..
ములుగు జిల్లాలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. సొంత మేనత్తను మద్యానికి బానిస అయిన వ్యక్తి గొడ్డలితో అతికిరాతంగా నరికి చంపాడు. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మేనత్త ఎల్లమ్మ (50) అదే గ్రామానికి చెందిన మేనల్లుడు విజయ్ మద్యం మత్తులో గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. అయితే అతను మద్యానికి బానిసై డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయగా ఆమె నిరాకరించింది. దీంతో ఆరు బయట కూర్చున్న ఆమెపై అతికిరాతంగా గొడ్డలితో నరికి చంపేశారు. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న ఎల్లమ్మను స్థానికులు చూసి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక అప్పటికే ఆమె మృతి చెందింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కూడా చేపట్టారు. వెంటనే నిందితుడు కూడా పోలీసు స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు.

Read more: ప్రతినెలా రూ.3000 పింఛను.. రూ.200000 బీమా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న బంపర్‌ స్కీమ్‌..

Read more: దీపావళికి ముందే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 విడుదల.. ఈ పని పూర్తి చేశారా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

man beheads wife and lovertamil nadu double murdertrue crime indiahusband kills cheating wife

Trending News