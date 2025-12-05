English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Sabari mala: శబరిమలలో హైటెన్షన్.. హైదరాబాద్ అయ్యప్ప భక్తుడి తల పగలగొట్టి, మాలను తెంపేసి మరీ..

Sabari mala: శబరిమలలో హైటెన్షన్.. హైదరాబాద్ అయ్యప్ప భక్తుడి తల పగలగొట్టి, మాలను తెంపేసి మరీ..

Man attacks on hyderabad ayyappa pilgrims in sabarimala: స్థానికంగా ఉన్న వ్యాపారి వాటర్ బాటిల్ ధరల విషయంలో మాలలో ఉన్న అయ్యప్ప భక్తుడితో గొడవకు దిగాడు.  చుట్టుపక్కల వారు ఎంత చెప్పిన కూడా వినకుండా దాడికి తెగబడ్డాడు. వ్యాపారిని ఆపిన కూడా స్థానికులతో కలసి  ఇష్టమున్నట్లు కొట్టాడు.ఈ ఘటనతో శబరిమలలో ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:17 AM IST
  • శబరి మలలో షాకింగ్ ఘటన..
  • భక్తుడిపై దాడి చేసిన వ్యాపారి..

Trending Photos

Sai Pallavi: తాగుడికి బానిసైన స్టార్ డైరెక్టర్.. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో మార్చేసిన సాయి పల్లవి
6
Sai Pallavi phone call
Sai Pallavi: తాగుడికి బానిసైన స్టార్ డైరెక్టర్.. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో మార్చేసిన సాయి పల్లవి
Balakrishna Recent Movies Business:‘అఖండ 2 తాండవం’ సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..
5
Akhanda 2 Thandavam Pre Release Business
Balakrishna Recent Movies Business:‘అఖండ 2 తాండవం’ సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..
Future Metals Investment : బంగారం భ్రమలో నుంచి బయటకు రండి.. గోల్డ్ కాదు.. వచ్చే దశాబ్దాన్ని మార్చబోయే లోహాలివే.. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తిరుగుండదు..!!
5
Future Metals Investment
Future Metals Investment : బంగారం భ్రమలో నుంచి బయటకు రండి.. గోల్డ్ కాదు.. వచ్చే దశాబ్దాన్ని మార్చబోయే లోహాలివే.. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తిరుగుండదు..!!
Lucky Rashi From 7 December: డిసెంబర్ 7న ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ సర్పైజ్‌!
6
Aditya Mangla Raja
Lucky Rashi From 7 December: డిసెంబర్ 7న ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ సర్పైజ్‌!
Sabari mala: శబరిమలలో హైటెన్షన్.. హైదరాబాద్ అయ్యప్ప భక్తుడి తల పగలగొట్టి, మాలను తెంపేసి మరీ..

Man Brutally attacks on Hyderabad ayyappa pilgrims in sabarimala: కేరళలోని ప్రసిద్ద ఆలయం శబరిమలకు భక్తులు పొటెత్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా దేశ, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో శబరిమాల భక్తులతో కిట కిటలాడుతుంది. ఇటీవల శబరిమలలో కొంత మంది అధికారులు, స్థానికుల ప్రవర్తన తరచుగా తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది శబరిమలలో అధికారులు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులపై తమ ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక భక్తుడు దర్శనం విషయంలో ఆరాతీయగా.. చాలా నీచంగా అక్కడి అధికారి మాట్లాడాడు. ఈ ఘటనపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.

Add Zee News as a Preferred Source

శబరిమలలో గొడవలు..

కనీసం అయ్యప్ప సన్నిధానంలో ఉన్నాం. అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న వారిపట్ల మర్యాదగా వ్యవహరించాలని కూడా వారు ఆలోచించడంలేదు. మొత్తంగా కేరళ అధికారులు, స్థానిక వ్యాపారుల పట్ల తరచుగా కాంట్రవర్సీ అంశాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. కేరళలోని శబరి మలలో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

అయ్యప్ప భక్తుడిపై దాడి..

తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన భక్తుడి తలను  స్థానిక వ్యాపారి పగలకొట్టాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. అయితే.. శబరిమలకు  దర్శనానికి వచ్చిన అయ్యప్ప భక్తుడు వాటర్ బాటిల్ కొన్నాడు. దాని ధర విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. మరీ  కాస్లీగా అమ్ముతున్నారంటూ హైదరాబాద్ భక్తుడు నిలదీశాడు. దీంతో ఆవేశంతో ఊగిపోయిన వ్యాపారి.. అయ్యప్పతో గొడవకు దిగాడు. అంతే కాకుండా..  మాలను తెంపేసి మరీ నీచంగా ప్రవర్తించాడు.

Read more: Akhanda 2 Fans Video: అఖండ 2 వాయిదా మా అదృష్టమే.!. షాకింగ్ నిజం చెప్పిన బాలయ్య అభిమాని.. వీడియో వైరల్..

అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత తలెత్తడంతో వారి అరుపులు విని తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు భక్తులు సర్ది చెప్పడానికి వచ్చారు. దీంతో స్థానికులు, భక్తుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి భక్తులను, స్థానిక వ్యాపారుల మధ్య గొడవలు జరక్కుండా అడ్డుకున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు దిగారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SabarimalaAyyappa pilgrimSabarimala Templesabari mala lord ayyappaHyderabad

Trending News