Sabari mala: శబరిమలలో హైటెన్షన్.. హైదరాబాద్ అయ్యప్ప భక్తుడి తల పగలగొట్టి, మాలను తెంపేసి మరీ..

Man Brutally attacks on Hyderabad ayyappa pilgrims in sabarimala: కేరళలోని ప్రసిద్ద ఆలయం శబరిమలకు భక్తులు పొటెత్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా దేశ, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో శబరిమాల భక్తులతో కిట కిటలాడుతుంది. ఇటీవల శబరిమలలో కొంత మంది అధికారులు, స్థానికుల ప్రవర్తన తరచుగా తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా కొంత మంది శబరిమలలో అధికారులు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులపై తమ ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక భక్తుడు దర్శనం విషయంలో ఆరాతీయగా.. చాలా నీచంగా అక్కడి అధికారి మాట్లాడాడు. ఈ ఘటనపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.
శబరిమలలో గొడవలు..
కనీసం అయ్యప్ప సన్నిధానంలో ఉన్నాం. అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న వారిపట్ల మర్యాదగా వ్యవహరించాలని కూడా వారు ఆలోచించడంలేదు. మొత్తంగా కేరళ అధికారులు, స్థానిక వ్యాపారుల పట్ల తరచుగా కాంట్రవర్సీ అంశాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. కేరళలోని శబరి మలలో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
అయ్యప్ప భక్తుడిపై దాడి..
తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన భక్తుడి తలను స్థానిక వ్యాపారి పగలకొట్టాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. అయితే.. శబరిమలకు దర్శనానికి వచ్చిన అయ్యప్ప భక్తుడు వాటర్ బాటిల్ కొన్నాడు. దాని ధర విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. మరీ కాస్లీగా అమ్ముతున్నారంటూ హైదరాబాద్ భక్తుడు నిలదీశాడు. దీంతో ఆవేశంతో ఊగిపోయిన వ్యాపారి.. అయ్యప్పతో గొడవకు దిగాడు. అంతే కాకుండా.. మాలను తెంపేసి మరీ నీచంగా ప్రవర్తించాడు.
అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత తలెత్తడంతో వారి అరుపులు విని తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు భక్తులు సర్ది చెప్పడానికి వచ్చారు. దీంతో స్థానికులు, భక్తుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి భక్తులను, స్థానిక వ్యాపారుల మధ్య గొడవలు జరక్కుండా అడ్డుకున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు దిగారు.
