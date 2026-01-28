English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. తోటి ఉద్యోగిని తల, మొండెం వేరు చేసిన యువకుడు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..

Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. తోటి ఉద్యోగిని తల, మొండెం వేరు చేసిన యువకుడు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..

Man brutally killed woman over love affair in uttar Pradesh: కొన్నిరోజులుగా మింకీశర్మ, వినయ్ సింగ్ లు ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. సడెన్గా మింకీ  ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. దీంతొ  ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు  జరిగాయి. మొత్తంగా ఆగ్రాలో జరిగిన దారుణం కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 01:27 PM IST
  • యూపీలో దారుణం..
  • ప్రియురాలిని హత్య చేసిన యువకుడు..

Trending Photos

Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
7
Priya Prakash Varrier
Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
5
Anasuya Shocking Comments
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!
5
Singer Arijit Singh
Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!
Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. తోటి ఉద్యోగిని తల, మొండెం వేరు చేసిన యువకుడు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..

Man brutally murders his lover minky sharma over love affair in up: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అసలు ముక్కు, ముఖం తెలియన వారిని చేసుకొవడం కంటే.. తెలిసిన వారిని చేసుకొవడం బెటర్ అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా కొంతమంది లివింగ్ రిలేషన్లో కూడా ఉంటున్నారు. ఒకవేళ ఇద్దరి అభిప్రాయాలు సెట్ అయితే ప్రేమించి  పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. లేదంటే బ్రేకప్ లు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ కొంత మంది అమ్మాయిలు , అబ్బాయిలు మాత్రం తమ అవసరాల కోసం ఎదుటివారితో ప్రేమగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు.ఆ తర్వాత మరల గొడవలుపడి విడిపోతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనివల్ల కొంత మంది డిప్రెషన్లోకి పోయి చంపడం లేదా చావడం వంటి పనుల్ని చేస్తున్నారు. పీకలదాక ప్రేమల్లో దింపి,ఆ తర్వాత ముఖం చాటేయ్యడంతో చాలా మంది తట్టుకోలేక దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రామాలో జరిగిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది.

 ఆగ్రాలో మింకీ శర్మ, వినయ్ సింగ్ లు ఇద్దరు ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరు కూడా హెచ్ఆర్ మెనెజర్ గాపనిచేస్తున్నారు. కొన్నిరోజులు వీరి మధ్య ప్రేమ బాగానే నడిచింది. మరీ ఇంతలో ఏమైందో కానీ.. ఇటీవల మింకీ.. వినయ్ ను దూరం పెట్టింది. రెండెళ్లుగా ప్రేమించుకున్న వీళ్లు.. ఇటీవల తరచుగా గొడవలు పడ్డారు. మొత్తంగా మరో యువకుడితో మింకీ దగ్గరనైట్లు వినయ్ అనుమానం పెంచుకున్నాడు. దీంతో ఆఫీసులోనే ఒక రోజు మాట్లాడుకుందామని చెప్పి, ఆమెను కత్తితో దారుణంగా హత్య చేశాడు.

Read more: Snakes Fighting Video: బాప్ రే.. బీభత్సంగా ఫైటింగ్‌కు దిగిన రెండు నాగుపాములు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆరోజు సెలవు కావడంతో ఎవరు లేరు. దీంతో ఆమె శరీరంను తల, మొండెంలను.. ముక్కలు ముక్కులుగా నరికాడు. డెడ్ బాడిని యమునా నదిలోపవేశాడు. ఆ తర్వాతతలను మరో కాలువలో పడేశాడు. మింకీ కన్పించకపోయేసరికి వారి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో సీసీ ఫుటేజీ గమనించి పోలీసులు వినయ్ ను అరెస్ట్ చేశారు. కొన్నిరోజులుగా తనను దూరం పెట్టడం, పెళ్లికి తొలుత ఒప్పుకుని మరల దూరం పెట్టడంతోనే ఒత్తిడితో ఈ పనిచేసినట్లు నిందితుడు వినయ్ సింగ్ పోలీసుకు చెప్పాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshMinky sharma murderagra crime newslove affairMarriage proposal

Trending News