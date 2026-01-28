Uttar Pradesh: ఓర్నాయనో.. తోటి ఉద్యోగిని తల, మొండెం వేరు చేసిన యువకుడు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..

Man brutally murders his lover minky sharma over love affair in up: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అసలు ముక్కు, ముఖం తెలియన వారిని చేసుకొవడం కంటే.. తెలిసిన వారిని చేసుకొవడం బెటర్ అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా కొంతమంది లివింగ్ రిలేషన్లో కూడా ఉంటున్నారు. ఒకవేళ ఇద్దరి అభిప్రాయాలు సెట్ అయితే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. లేదంటే బ్రేకప్ లు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ కొంత మంది అమ్మాయిలు , అబ్బాయిలు మాత్రం తమ అవసరాల కోసం ఎదుటివారితో ప్రేమగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు.ఆ తర్వాత మరల గొడవలుపడి విడిపోతున్నారు.
దీనివల్ల కొంత మంది డిప్రెషన్లోకి పోయి చంపడం లేదా చావడం వంటి పనుల్ని చేస్తున్నారు. పీకలదాక ప్రేమల్లో దింపి,ఆ తర్వాత ముఖం చాటేయ్యడంతో చాలా మంది తట్టుకోలేక దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రామాలో జరిగిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది.
ఆగ్రాలో మింకీ శర్మ, వినయ్ సింగ్ లు ఇద్దరు ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరు కూడా హెచ్ఆర్ మెనెజర్ గాపనిచేస్తున్నారు. కొన్నిరోజులు వీరి మధ్య ప్రేమ బాగానే నడిచింది. మరీ ఇంతలో ఏమైందో కానీ.. ఇటీవల మింకీ.. వినయ్ ను దూరం పెట్టింది. రెండెళ్లుగా ప్రేమించుకున్న వీళ్లు.. ఇటీవల తరచుగా గొడవలు పడ్డారు. మొత్తంగా మరో యువకుడితో మింకీ దగ్గరనైట్లు వినయ్ అనుమానం పెంచుకున్నాడు. దీంతో ఆఫీసులోనే ఒక రోజు మాట్లాడుకుందామని చెప్పి, ఆమెను కత్తితో దారుణంగా హత్య చేశాడు.
ఆరోజు సెలవు కావడంతో ఎవరు లేరు. దీంతో ఆమె శరీరంను తల, మొండెంలను.. ముక్కలు ముక్కులుగా నరికాడు. డెడ్ బాడిని యమునా నదిలోపవేశాడు. ఆ తర్వాతతలను మరో కాలువలో పడేశాడు. మింకీ కన్పించకపోయేసరికి వారి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో సీసీ ఫుటేజీ గమనించి పోలీసులు వినయ్ ను అరెస్ట్ చేశారు. కొన్నిరోజులుగా తనను దూరం పెట్టడం, పెళ్లికి తొలుత ఒప్పుకుని మరల దూరం పెట్టడంతోనే ఒత్తిడితో ఈ పనిచేసినట్లు నిందితుడు వినయ్ సింగ్ పోలీసుకు చెప్పాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
