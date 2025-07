Triple Murder in Ghazipur Video: వీడు మనిషా.. మానవ మృగమా.?.. తల్లిదండ్రులతో పాటు సోదరిని నరికి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Man brutally murders parents and sister with axe in Ghazipur: ఇటీవల కాలంలో సమాజాంలో దారుణమైన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అసలు మానవ సంబంధాలు ఉన్నాయా అని ఆందోళన కల్గించే విధంగా ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల భర్తల్ని భార్యలు చంపుతుంటే..మరికొన్ని చోట్ల భార్యల్ని భర్తలు చంపుతున్నాయి.

కన్నవాళ్లు..తమ పిల్లల్ని చంపుతున్నారు. మొత్తంగా ఆస్తి తగాదాలు, ఎఫైర్స్ ల విషయంలో తమకు అడ్డుగా వస్తున్నారని.. కోపంలో కొంత మంది ఏపనైన కూడా చేయడానికి వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం యూపీలోని ఘజీంపూర్ లో దారుమైణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన సభ్య సమాజంను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

#UttarPradesh: In #Ghazipur district, son Abhay Yadav killed his parents and sister with an axe. The father had transferred some land in the name of his daughter. This incident took place over this. pic.twitter.com/fHF9I64zuP

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 27, 2025