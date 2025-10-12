Video Viral: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. ఇద్దరు భార్యలతో రొమాంటిక్ గా కర్వాచౌత్ వేడుక.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 03:58 PM IST
Man celebrates karwa Chauth with his two wives in agra Uttar Pradesh video: ఇటీవల దేశంలో కర్వాచౌత్ పండగ ను ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకున్నారు. ముఖ్యంగా కర్వాచౌత్ రోజు చంద్రుడ్ని పూజిస్తారు. నార్త్ స్టేట్స్ వారు కర్వా చౌత్  మాతను ఆరాధిస్తారు. ఈ వ్రతం వల్ల భర్త ఆయువు పెరుగుతుందని చెబుతారు.  అందుకే రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, రాత్రికి చంద్రుడ్ని దర్శించుకుంటారు.

ఛనీలో భర్త ముఖం చూసి ఉపవాసంను విరమిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో రామ్ బాబు నిషాద్ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో కలిసి కర్వాచౌత్ వేడుకను జరుపుకున్నాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

రామ్ బాబు నిషాద్ యూపీలో స్థానికంగా ప్రముఖ యూట్యూబర్. ఇతనుతన ఇద్దరు భార్యలు షీలా, మన్నుదేవీలతో కర్వాచౌత్ లను జరుపుకున్నాడు. కర్వాచౌత్ రోజున రాత్రి పూట చంద్రుడ్ని దర్శనం చేసుకున్నాక.. భర్త చేతుల మీదుగా ఉపవాసంను విడుస్తారు.

రాంబాబు దాదాపు పది సంవత్సరాల క్రితం షీలా దేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి  పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత, అతను మన్ను దేవితో ప్రేమలో పడ్డాడు. దీంతో ఈ విషయంను తన మొదటి భార్యకు చెప్పాడు. అయితే.. గొడవ పడకుండా.. అందరు కలిసుందామని చెప్పి, అంగీకరించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.

Read more: Girl in metro Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రోలో రెచ్చిపోయిన యువతి.. అందరు చూస్తుండగా ఏకంగా.. వీడియో వైరల్..

రాంబాబుతో కలిసి ముగ్గురు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో అప్పటి నుంచి కలిసి ఉంటున్నామని రామ్ బాబు చెప్పుకొచ్చాడు. ఇద్దరు కలిసి కర్వాచౌత్ వేడుకను జరుపుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

