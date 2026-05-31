/Madhya Pradesh: బాబాగా మారాలని ఆ పార్ట్ ను నరికేసుకున్న రైతు.. వెలుగులోకి అసలు ట్విస్ట్.!.

Man chops off his private part with axe in Chhatarpur Madhya Pradesh: ఇటీవల తరచుగా భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది ఆర్థికంగా ఎదగడటం కోసం కట్టుకున్న వాళ్లను సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలు చూస్తున్న కొంత మంది అసలు పెళ్లి అంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు. మరికొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న తర్వాత కుటుంబ కలహాలతో వైరాగ్యంతో సన్యాసంకు రెడీ అయిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఛతర్ పూర్ లో ఒక వెరైటీ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఛతర్పూర్ జిల్లాకు చెందిన రాం మిలాన్ (42) అనే రైతు కొన్ని రోజులుగా సంసార జీవితంపై విరక్తిని పెంచుకున్నాడు. ప్రాపంచిక కోరికల నుంచి బైటపడాలని అనుకున్నాడు. అప్పటికే అతనికి ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. అతని భార్య కొన్ని రోజులుగా పక్షవాతంతో బెడ్ మీద ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇటీవల అతని పెద్ద కూతురికి పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది.
కానీ అనూహ్యంగా రాం మిలాన్ ఇంట్లో ఎవరు లేనిది చూసి తన పురుషాంగంను గొడ్డలితో నరికేసి ఇంట్లోని బావిలో పడేశాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా రక్త స్రావం కావడంతో కేకలు పెట్టాడు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతనికి అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందించారు.
ఈ క్రమంలో సదరు రైతు కొన్ని రోజులుగా తాగుడుకు, గంజాయికి బానిసలామారాడని డబ్బులు దొరక్క ఈ విధంగా సన్యాసం తీసుకుని ఆ అలవాటు నుంచి బైటపడాలని భావించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. కొన్ని రోజులుగా స్థానికులతో కూడా తాను బాబాగా మారాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పాడని అంటున్నారు.
కొంత మంది కావాలని పురుషాంగం కట్ చేసుకుంటేనే బాబాగా మారుతారని అతడ్ని ఆట పట్టించినట్లు కూడా చెప్తున్నారు. ఆ మాటలు నిజమని రైతు ఈ ఘటనకు ఒడిగట్టాడని చెప్తున్నారు. దీనిపై కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మాత్రం పోలీసులకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని సమాచారం. మొత్తంగా రైతు తన పురుషాంగంను గొడ్డలితో కోసుకొవడం మాత్రంనెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
