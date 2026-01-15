English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Man dies after snake bite in ram pur: పామును పట్టుకుని దాన్ని మెడలో వేసుకున్నాడు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఎంత చెప్పిన కూడా అతను వినలేదు. ఇంతలో ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:53 PM IST
  • యూపీలో వెరైటీ ఘటన..
  • పామును పట్టుకుని స్టంట్ లు..

Video Viral: నాగుపామును పిసికేస్తా అంటూ ఫోజులు.!. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Man dies after snake bite in rampur uttar Pradesh video: చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఫోటోలు , వీడియోలు తీస్తుంటారు. ఇటీవల చిన్నా, పెద్ద తేడాలేకుండా కోబ్రాలతో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాల దాడులకు చాలా మంది బలౌతున్నారు. పాములతో స్టంట్ లు చేయడం డెంజర్ అని చెప్పిన కూడా వీరు మానుకొవడంలేదు. ఇటీవల తరచుగా పాములతో స్టంట్ లు చేసి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారి సంఖ్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి పామును పట్టుకున్నాడు. దాని పీక పిసికేస్తా అంటూ బీరాలు పలికాడు. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని రాంపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  జీరాజ్ సింగ్ అనే 50 ఏళ్ల వ్యక్తి పొలం గట్టున వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో అతనికి పాము కన్పించింది. వెంటనే దాన్ని పట్టుకున్నాడు. అది దాదాపు ఆరుడగులు ఉంది.  చుట్టుపక్కల వారు చూస్తున్నారని మరింత రెచ్చిపోయాడు. పామును పట్టుకుని దాన్ని మెడకు చుట్టుకున్నాడు. విన్యాసాలుచేశాడు. దాని మెడను గట్టిగా పిసికాడు.

అంతే కాకుండా ఇలాంటి పాములతో చెడు గుడు ఆడుతానంటూ రెచ్చిపోయాడు. దీంతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన పాము అతనిపై మూడు సార్లు కాటు వేసింది. దీంతో అతడు రోడ్డు మీదనే కుప్పకూలీపోయాడు.  అతడ్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Read more: Mathura Snake Viral Video : వామ్మో.. జాకెట్ లో పామును పెట్టుకుని ఆస్పత్రికి వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా..?

కానీ అప్పటికే శరీరం అంతా విషం వ్యాపించడంతో అతను నురుగు కక్కుకుని చనిపోయాడు. ఘటనకు ముందు అతను చేసిన విన్యాసాలకు చెందిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఇదిలా ఉండగా సదరు వ్యక్తి గతంలో కూడా పాముల్ని పట్టాడాని చెప్తున్నారు. మరీ  చాలా వరకు అతను పాముల్నిపట్టి అడవుల్లో వదిలేస్తాడు. ఈ ఘటన ఎలా జరిగిందో అంటూ స్థానికులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

