Snake in Slippers: చెప్పులో దూరి నక్కిన పాము.!. టెకీ దుర్మరణం వెనుక అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Man dies bitten by snake in Bengaluru: బెంగళూరులో ఉండే టెకీ పాము కాటుకు గురయ్యాడు. దీంతో అతను గంటల వ్యవధిలోనే చనిపోయాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 03:19 PM IST
  • చెప్పులో దూరిన పాము..
  • కొంప ముంచిన గతంలో జరిగిన ఘటన..

Man dies by snake in Bengaluru: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు అడవులు, గుబురుగా ఉన్న చెట్ల నుంచి మానవ ఆవాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తాయి. మన ఇళ్లలోకి బూట్లు, వెహికిల్ డిక్కీల్లోకి పాములు దూరి నక్కి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు బట్టలలో, బెడ్ లలో పాములు దూరిపోతాయి. ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం వెలుగులోకి వచ్చాయి.

అంతేకాకుండా పాముల కాటు ఘటనలు సైతం వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఒక టెకీ పాము కాటుకు గురయ్యాడు.  అయితే.. అతనికి ఈ విషయం తెలీయ లేదు. కాటు వేసిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే నురగలు కక్కుకుని దుర్మరణం చెందాడు. 

బెంగళూరులో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అనేకల్​ తాలూక్​ బన్నేర్​ఘట్టలో నివాసం ఉండే..  మంజు ప్రకాశ్  టీసీఎస్ లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. అతను  2016లో జరిగిన ఓ బస్సు ప్రమాదం కారణంగా తన పాదాల స్పర్శను కోల్పోయాడు. అప్పటి నుంచి అతని కాళ్లకు ఎలాంటి స్పర్షలేదు. అయితే.. ఇటీవల అతను ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లేటప్పుడు చెప్పులు ధరించాడు.

అయితే.. ఆ చెప్పులో ఒక విషపూరిమైన పాము పిల్ల నక్కి కూర్చుంది. దాన్ని అతను గమనించలేదు. అది అతడ్ని పలుమార్లు కాటు వేసింది. స్పర్ష లేకపోవడం వల్ల గంటల వ్యవధిలో చాలా వీక్ నెస్ కు గురయ్యాడు. వెంటనే  ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసి  బెడ్ మీద పడిపోయాడు. కాసేపటికి నురగలు కక్కుతు చనిపోయాడు.  మరోవైపు స్లిప్పర్ లో ఉన్న పాము పిల్ల సైతం.. ఊపిరాడక చనిపోయింది.  కాసేపటికి ఇంటికి అతని సోదరుడు వచ్చి చూడగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 

వెంటనే డాక్టర్ ను పిలిపించగా అతడ్ని చూసి పాము కాటుతోనే అప్పటికే చనిపోయాడని చెప్పారు. బైట ఉన్న స్లిప్పర్ లో పాము ఉందని వాచ్ మెన్ చెప్పడంతో వెళ్లిచూశారు.  ఆ తర్వాత వీరికి అసలు విషయం తెలిసింది. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన ఘోరం జరిగిపోయింది.ఆ కుటుంబం ఈ ఘటనతో కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bengaluruMan died bitten by snakeSnake in slippers man diedsnake deathsnake bite on mans foot

