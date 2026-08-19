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Madhya Pradesh: శునకం వేశంలో ఏకంగా కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..

Man in dog costume in madhya pradesh: నాలుగేళ్లలో కుక్కల సంతాన నిరోధక కార్యక్రమాలపై రూ. 40 లక్షలు ఖర్చు చేయగా, 13,225 కుక్కకాటు కేసులు నమోదయ్యాయని దీపక్ రాథోడ్ ఆరోపించాడు. దీనిపై అధికారులు సమగ్ర  విచారణ చేయాలని కోరారు.  మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఖాండ్వాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:00 PM IST
Madhya Pradesh: శునకం వేశంలో ఏకంగా కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: manconstumeasdoginmp

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Madhya Pradesh: శునకం వేశంలో ఏకంగా కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన వ్యక్తి.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..
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