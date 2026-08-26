Man hides gold capsule in his mouth in bengaluru: ఇటీవల బంగారం ధర చుక్కల్ని చూపిస్తుంది. ఇరాన్ , యూఎస్ వార్ మొదలైనప్పటి నుంచి బంగారంధరలు రాకెట్ వేగంతో పైకి పోతున్నాయి. అయితే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చాలాచోట్ల చోరీలు, అక్రమ రవాణా కూడా ఎక్కువగా అయ్యాయి. దీంతో విమానాశ్రయాల్లోతరచుగా కస్టమ్స్ అధికారులు బంగారంను వివిధ రకాలుగా చోరీలకు పాల్పడుతున్న వారిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది కడుపులో, మరికొంత మంది ప్రైవేటు పార్ట్ లలో, ఇంకొంత మంది శరీరంలో బంగారంను పొరలుగా వివిధ రకాలుగా అక్రమంగా రవాణా చేస్తు అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు.
బెంగళూరు ఎయిర్పోర్టులో నోటి నుంచి బంగారం..
బెంగళూరులోని కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఓ ప్రయాణికుడు నోటిలో బంగారు క్యాప్సూల్స్ దాచుకుని పట్టుబడ్డాడు.
దుబాయ్ నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చిన అతడు.. అక్కడి నుంచి ఘాజియాబాద్ వెళ్లాల్సి ఉంది.
అప్రమత్తమైన CISF సిబ్బంది తనిఖీలు… pic.twitter.com/oM1W2AuiXm
— greatandhra (@greatandhranews) August 26, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఒక ప్రయాణికుడు నోటిలో బంగారు క్యాప్సూల్స్ దాచుకుని పట్టుబడ్డాడు. వెంటనే సీఐఎఫ్ అధికారులు అతడ్నిఅదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బెంగళూరులోని కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఒక ప్రయాణికుడి ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో వెంటనే అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతను దుబాయ్ నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చినట్లు గుర్తించారు. బెంగళూరు నుంచి అతను యూపీలోని ఘాజియాబాద్ వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే అప్రమత్తమైన CISF సిబ్బంది తనిఖీలు నిర్వహించారు.
అతడి నోటిలో దాచిన సుమారు 82 గ్రాముల బరువున్న రెండు పసిడి క్యాప్సూల్స్ గుర్తించారు. వాటిని బైటకు తీయించారు. సదరు ప్రయాణికుడిని మొహమ్మద్ సిరాజ్గా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఆ బంగారం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు అన్నదానిపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.