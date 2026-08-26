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Bengaluru: బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రయాణికుడి నోట్లో బంగారం.!. అసలు విషయం ఏమింటంటే..?.. వీడియో వైరల్.

Gold smuggling in mouth bengaluru: సదరు ప్రయాణికుడి ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో CISF సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:14 PM IST
Bengaluru: బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రయాణికుడి నోట్లో బంగారం.!. అసలు విషయం ఏమింటంటే..?.. వీడియో వైరల్.
Image Credit: mansmugglinggoldinbengaluru

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bengaluru: బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రయాణికుడి నోట్లో బంగారం.. అసలు విషయం ఏమింటంటే..?.. వీడియో వైరల్.
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