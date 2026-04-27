  • Surat Murder: మరో అమానవీయం.. కట్టుకున్న భార్యను చంపేసి కర్రబాక్స్ లో కుక్కి మరీ.. షాకింగ్ విషయాలు.!.

Man killed his dietitian wife in surat: కట్టుకున్న భార్యపై కొన్ని రోజులుగా అనుమానం పెట్టుకున్నాడు. తరచుగా వీరి మధ్య గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలో భర్త విశాల్ సాల్వీ భార్యను హత్య చేసి కర్రబాక్స్ లో కుక్కాడు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 02:34 PM IST
Man killed his dietitian wife and hides body in cement filled box: సమాజంలో ప్రతిరోజు భార్య భర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుకుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రతి చోట ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా..  సూరత్ లో ఒక వ్యక్తి తన భార్యను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు.ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. విశాల్ సాల్వీ, శిల్పా సాల్వీ సూరత్ లో  ఉంటున్నారు.  శిల్పా డైటిషియన్ చేసుకుంటు ఉండేది.  అయితే భర్తకు కొన్ని రోజులుగా తన భార్యపై అనుమానంతో వేధించేవాడు.

ప్రతి రోజు భార్యను కొడుతూ టార్చర్ పెట్టేవాడు.ఎవరితో మాట్లాడిన కూడా అనుమానంగా చూసేవాడు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల విశాల్ సాల్వీ తన భార్య శిల్పాను హత్య చేసి కర్ర పెట్టెలో కుక్కి దాని మీద సిమెంట్ వేసేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమి తెలియనట్లు తన భార్య కన్పించడంలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. మరో వైపు పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. అప్పుడు విశాల్ మైనర్ కుమారుడి చేతిలో ఉన్న లేఖను చూశారు.

దానిలో తాను ఒక పెద్ద తప్పు చేశానని, శిల్ప ఇక బతికి లేదని ఒప్పుకున్నట్లుగా ఉంది. దీంతో పోలీసుల ఆ లేఖను స్వాధీనం చేసుకుని తనదైన శైలీలో ప్రశ్నలు వేశారు. అప్పుడు అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తన భార్యను చంపి పాడు బడ్డ కర్ర బాక్స్ లో దాచినట్లు అతను అంగీకరించాడు.

 ఈ క్రమంలో ఆమె డెడ్ బాడీనీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా పెను సంచలనంగా మారింది.  పోలీసులను తప్పు దొవపట్టించేందుకు గాను అతగాడు తన భార్య మిస్సింగ్ అని కేసు పెట్టడంను పోలీసులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా సూరత్ లో జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

