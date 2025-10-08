English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Uttar Pradesh: ఏంట్రా వీడు కరోనా కంటే డెంజర్‌లా ఉన్నాడు.. అత్తతో సీక్రెట్ యవ్వారం.. పెళ్లాన్ని ఏంచేశాడంటే..?

Uttar Pradesh: ఏంట్రా వీడు కరోనా కంటే డెంజర్‌లా ఉన్నాడు.. అత్తతో సీక్రెట్ యవ్వారం.. పెళ్లాన్ని ఏంచేశాడంటే..?

Up man extra marital affair with mother in law: అత్తతో సీక్రెట్ బంధం కాస్త భార్యకు తెలియడంతో ప్రతిరోజు గొడవలు జరిగాయి.ఈ క్రమంలో అందరం కలసిఉందామని చెప్పి భార్యకు ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:23 PM IST
  • యూపీలో ఘోరం..
  • అత్తతో అల్లుడి వివాహేతర సంబంధం..

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Uttar Pradesh: ఏంట్రా వీడు కరోనా కంటే డెంజర్‌లా ఉన్నాడు.. అత్తతో సీక్రెట్ యవ్వారం.. పెళ్లాన్ని ఏంచేశాడంటే..?

Man kills his wife over extra marital affair with mother in law in kasganj: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో జరుగుతున్న దారుణాలు చూస్తుంటే మానవత్వం మంటగలిసిందా..?.. అన్న అనుమానం కల్గుతుంది. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల బంధాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.కానీ ఇటీవల కొంత  మంది ప్రవర్తన చూస్తుంటే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. పెళ్లి చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది కట్నం కోసం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంకొంత మంది మరీ దారుణంగా.. కట్టుకున్న వాళ్లను చంపడం లేదా సుపారీ ఇచ్చి మట్టుపెట్టడం చేస్తున్నారు. వీరి వల్ల వివాహ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం మరీ ఘోరంగా మారిపోయింది.  కొంత మంది యువత పెళ్లంటేనే కిలో మీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం యూపీలోని కాస్ గంజ్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాస్ గంజ్ లోని సిధ్ పూర్ లో ఉంటే శివానీకి, ప్రమోద్ కు 2018 లో పెళ్లి జరిగింది. కొన్నేళ్ల వరకు వీరి కాపురం బాగానే సాగింది. వీరికి మూడునెలల బాబు ఉన్నాడు. ఇంతలో తన తల్లిని ఇంట్లో పనికి సాయంగా ఉంటుందని తెచ్చుకుంది. అయితే.. అనూహ్యంగా అత్తతో  ప్రమోద్ కు మధ్య ఎఫైర్ ఏర్పడింది. తరచుగా అత్తతో మాట్లాడుతూ, యవ్వారం సాగించేవాడు. భార్య పనికి వెళ్లిన కూడా, ఇంట్లోనే ఉండేవాడు. దీంతొ భార్య శివానీకి ఒకసారి అడ్డంగా బెడ్ పై దొరికిపోయారు .

అప్పటి నుంచి రోజు తల్లి, కూతురు, మొగుడి మధ్య గొడవలు జరిగేవి. అతగాడు ముగ్గురం కలిసి ఉందామని కూడా భార్యకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఇది నచ్చని భార్య బంధువులతో, చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పి రచ్చ చేసింది. ఇక తమ బంధం కొనసాగాలంటే.. భార్య కు చెక్ పెట్టాల్సిందే నంటూ భర్త, కన్న తల్లి ప్లాన్ వేశారు.

ఇటీవల రాత్రి పూట శివానీతో గొడవ పడి ఆమె తల మీద పదునైన రాళ్లు, ఇనుప రాడ్ లో కొట్టి పారిపోయారు. దీంతో ఆమె రక్తపు మడుగులో పడిచనిపోయింది. వెంటనే భర్త, తల్లి  గ్రామం వదిలిపారిపోయారు.

Read more: Deepika Padukone:  డబ్బుల కోసం మరీ ఇంత దిగజారుతావా..?.. మరో వివాదంలో దీపికా పదుకొణే.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

వీరి అరుపులు విన్నచుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులను విచారించారు. డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరి అసహ్యకరమైన  ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshMan kills wife in Kasganjup man extra marital affairUp man Extra marital affairup man extra marital affair with mother in law

Trending News