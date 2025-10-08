Man kills his wife over extra marital affair with mother in law in kasganj: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో జరుగుతున్న దారుణాలు చూస్తుంటే మానవత్వం మంటగలిసిందా..?.. అన్న అనుమానం కల్గుతుంది. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల బంధాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.కానీ ఇటీవల కొంత మంది ప్రవర్తన చూస్తుంటే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. పెళ్లి చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది కట్నం కోసం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.
ఇంకొంత మంది మరీ దారుణంగా.. కట్టుకున్న వాళ్లను చంపడం లేదా సుపారీ ఇచ్చి మట్టుపెట్టడం చేస్తున్నారు. వీరి వల్ల వివాహ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం మరీ ఘోరంగా మారిపోయింది. కొంత మంది యువత పెళ్లంటేనే కిలో మీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం యూపీలోని కాస్ గంజ్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాస్ గంజ్ లోని సిధ్ పూర్ లో ఉంటే శివానీకి, ప్రమోద్ కు 2018 లో పెళ్లి జరిగింది. కొన్నేళ్ల వరకు వీరి కాపురం బాగానే సాగింది. వీరికి మూడునెలల బాబు ఉన్నాడు. ఇంతలో తన తల్లిని ఇంట్లో పనికి సాయంగా ఉంటుందని తెచ్చుకుంది. అయితే.. అనూహ్యంగా అత్తతో ప్రమోద్ కు మధ్య ఎఫైర్ ఏర్పడింది. తరచుగా అత్తతో మాట్లాడుతూ, యవ్వారం సాగించేవాడు. భార్య పనికి వెళ్లిన కూడా, ఇంట్లోనే ఉండేవాడు. దీంతొ భార్య శివానీకి ఒకసారి అడ్డంగా బెడ్ పై దొరికిపోయారు .
అప్పటి నుంచి రోజు తల్లి, కూతురు, మొగుడి మధ్య గొడవలు జరిగేవి. అతగాడు ముగ్గురం కలిసి ఉందామని కూడా భార్యకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఇది నచ్చని భార్య బంధువులతో, చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పి రచ్చ చేసింది. ఇక తమ బంధం కొనసాగాలంటే.. భార్య కు చెక్ పెట్టాల్సిందే నంటూ భర్త, కన్న తల్లి ప్లాన్ వేశారు.
ఇటీవల రాత్రి పూట శివానీతో గొడవ పడి ఆమె తల మీద పదునైన రాళ్లు, ఇనుప రాడ్ లో కొట్టి పారిపోయారు. దీంతో ఆమె రక్తపు మడుగులో పడిచనిపోయింది. వెంటనే భర్త, తల్లి గ్రామం వదిలిపారిపోయారు.
వీరి అరుపులు విన్నచుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులను విచారించారు. డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరి అసహ్యకరమైన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
