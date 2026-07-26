/ఒకే యువకుడితో ముగ్గురు యువతులు పెళ్లి.. శిక్ష పడుతుందా? BNS ఏం చెబుతోంది..

Up Triple Marriage Latest News: ఒకే యువకుడిని ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఒకేసారి పెళ్లి చేసుకున్న విచిత్ర సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల మధ్య పెద్ద ఎత్తున భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకరి ఇష్టాయిష్టాలతో, పరస్పర అంగీకారంతో జరిగిన ఈ పెళ్లిలో తప్పేముందని కొందరు మద్దతు అంటుండగా.. భారతదేశ చట్టాల ప్రకారం.. ఇది పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమని మరికొందరు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇలా ముగ్గురిని పెళ్లి చేసుకోవడంపై భారత చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ వివాహంపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆ ముగ్గురు యువతుల్లో ఒకరు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. రామాయణంలో దశరథ మహారాజుకు ముగ్గురు భార్యలు (కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి) ఉన్నప్పుడు లేని అభ్యంతరం.. ఇప్పుడు మేము మా ఇష్టంతో చేసుకుంటే ఎందుకు వస్తోందని ఆమె ప్రశ్నించారు. తాము చిన్నప్పటి నుంచి కలసి పెరిగామని.. పెళ్లి తర్వాత కూడా విడిపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఒకే వ్యక్తిని భర్తగా స్వీకరించామని వెల్లడించారు.
హిందూ వివాహ చట్టం ఏం చెబుతోంది?
అయితే, పురాణాల కాలం నాటి పరిస్థితులతో ప్రస్తుత ఆధునిక చట్టాలను పోల్చలేమని చట్ట నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. హిందూ వివాహ చట్టం - 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) ప్రకారం హిందూ మతంలో ఒకే యువకుడు ముగ్గురును పెళ్లి చేసుకోవడం పూర్తిగా నిషేధించారు. సెక్షన్ 5(i) ప్రకారం.. వివాహం చేసుకునే సమయానికి దంపతుల్లో ఎవరికీ అంతకుముందే వివాహమై బతికి ఉన్న జీవిత భాగస్వామి ఉండకూడదు. ఒక భార్య బతికి ఉండగా.. ఆమెకు చట్టబద్ధంగా విడాకులు ఇవ్వకుండా చేసుకునే రెండో లేదా మూడో పెళ్లికి చట్టపరంగా ఎటువంటి విలువ ఉండదు.
భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) ప్రకారం నేరం..
ఇటీవల అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త నేర శిక్షా స్మృతి భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) ప్రకారం.. ఇది తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. BNS సెక్షన్ 82 ప్రకారం.. మొదటి భాగస్వామి జీవించి ఉండగానే.. ఆ విషయమై స్పష్టమైన సమాచారం ఉండి కూడా మరొకరిని వివాహం చేసుకోవడం చట్టప్రకారం నేరం.. ఈ సెక్షన్ కింద నేరం రుజువైతే సదరు వ్యక్తికి ఏకంగా 7 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధించే అవకాశముంది. సంబంధిత వ్యక్తులు పరస్పర అంగీకారం అని చెప్తున్నప్పటికీ.. భారత చట్టాల ముందు వ్యక్తిగత అంగీకారం కంటే రాజ్యాంగబద్ధమైన నియమాలే ప్రామాణికంగా ఉంటాయని న్యాయ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
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