Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఒకే యువకుడితో ముగ్గురు యువతులు పెళ్లి.. శిక్ష పడుతుందా? BNS ఏం చెబుతోంది..

ఒకే యువకుడితో ముగ్గురు యువతులు పెళ్లి.. శిక్ష పడుతుందా? BNS ఏం చెబుతోంది..

Up Triple Marriage Latest News: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఒకే యువకుడిని ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఒకేసారి వివాహం చేసుకున్న సంఘటన సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. భారతీయ చట్టాల ప్రకారం.. ఇది పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధంగా న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, వీరికి ఏమైన శిక్షపడే అవకాశాలు ఉన్నాయా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:55 PM IST
ఒకే యువకుడితో ముగ్గురు యువతులు పెళ్లి.. శిక్ష పడుతుందా? BNS ఏం చెబుతోంది..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒకే యువకుడితో ముగ్గురు యువతులు పెళ్లి.. శిక్ష పడుతుందా? BNS ఏం చెబుతోంది..
Up Triple Marriage5 min ago
2
Mudragada Padmanabham30 min ago
3
mahesh babu1 hr ago
4
Revanth Reddy1 hr ago
5
Ameer Log2 hrs ago