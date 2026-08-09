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Chhattisgarh: వామ్మో.. ఏకంగా హైకోర్టు జడ్జీ మీదనే శ్మశానంలో చేతబడి..!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.!.

Black magic on chief justice: కొన్ని రోజులుగా బెయిల్ కోసం ఎంత ప్రయత్నించిన రావడం లేదు. దీంతో నలుగురు వ్యక్తులు అర్దరాత్రి శ్మశాన వాటికలో ఛత్తీస్ గఢ్ హైకోర్టు జడ్జీ ఫోటో ను పెట్టి చాతబడి చేశారు. ఈ ఘటన స్థానింగా సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:42 PM IST
Chhattisgarh: వామ్మో.. ఏకంగా హైకోర్టు జడ్జీ మీదనే శ్మశానంలో చేతబడి..!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.!.
Image Credit: Chhattisgarhblackmagiconjudge

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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