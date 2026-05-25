/Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.. వీడియో వైరల్..

Man petrol bombs at woman house in Coimbatore video viral: చాలా మంది ఇటీవల పవిత్రమైన ప్రేమను తమ అవసరాలు పావుగా వాడుకుంటున్నారు. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో పరిచయాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత కొత్త డ్రామాలకు తెరతీస్తున్నారు. అవసరాలు తీరే వరకు ఎంత వరకైన వెళ్తున్నారు. డబ్బులు, డేటింగ్, విచ్చల విడిగా తిరుగుతూ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమపర్సనల్ విషయాల్ని సైతం దాచిపెట్టి అవతలి వారిని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియా పరిచయాల చివరకు హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకొవడం, దాడులకు కూడా కారణమౌతున్నాయి. ఈక్రమంలో తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని తొండముత్తూరులో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని తొండముత్తూరులో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా కలిక్క నాయకన్ పాలయంలో ఒక మహిళ ఇంటిపై కొంత మంది దుండగులు పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి చేసి పరారయ్యారు. దీని వెనుక అసలు విషయంతెలిసి అందరు షాక్ అవుతున్నారు.
స్థానికంగా ఉంటున్న యువతికి, ఇన్ స్టాలో చెన్నైకి చెందిన కార్తీ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగిపోయారు. ఇద్దరు కూడా హద్దులు దాడి తిరిగారని కూడా చెప్తున్నారు. ఇటీవల యువతికి కార్తీ మీద క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని విషయం తెలిసింది. అప్పటి నుంచి అతడ్ని దూరం పెట్టింది. దీంతో అతను మానసికంగా కుంగిపోయి సైకొలా మారాడు. తనతోనే బ్రేకప్ చేసుకుంటావా అంటూ ఏకాంగా తన గ్యాంగ్ తో కలిసి ప్రియురాలి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి చేశాడు. బైక్ మీద వచ్చి ప్రియురాలి ఇంటి ఆవరణలో పెట్రోల్ బాంబు విసిరి పారిపోయాడు.
దీంతో పెద్ద ఎత్తునమంటలు వ్యాపించాయి. స్థానికులు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటన కాస్త సీసీటీవీలో రికార్డు అయ్యింది. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. యువతి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.