Madhya Pradesh news: ఛీ.. ఛీ.. కన్న తండ్రి కాదూ.. మానవ మృగం .. కూతుర్ని ప్రెగ్నెంట్ చేసి.. పసి కందును కూడా..

Man raped 16 years old daughter in Madhya Pradesh: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో అనేక దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు, మహిళలపై దారుణాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వాళ్ల వరకు కామాంధులు ఎవర్ని వదలడంలేదు. కొన్ని చోట్ల కామాంధులు మరీ ఘోరంగా నోరులేని పశువులపై కూడా తమ కామ వాంచన తీర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు గడప దాటిన తర్వాత కాదు.. ఇంట్లో ఉన్న కూడా అంత సెఫ్ కాదని నిరూపిస్తున్న అనేక ఘటనలు ప్రస్తుతం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొన్ని చోట్ల కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్నవారు, తోబుట్టిన వారే తమ వాళ్లను కాటే స్తున్నారు. వావివరుసలు మర్చిపోయిన పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రస్తుతం మరో ఘోరమైన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఖర్గోన్ లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 16 ఏళ్ల మైనర్ బాలికను ఒక గదిలో ఉంచాడు.
ఆమె డెలీ కావడంతో పసికందును చెట్ల పొదల్లో పడేసి మరీ అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి పారిపోయాడు. అక్కడున్న వారు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా రంగంలోకి అధికారులు దిగారు.ఈ క్రమంలో షాకింగ్ విషయాలు బైటపడ్డాయి. మైనర్ బాలిక.. గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో కూలీ పనుల కోసం వెళ్లినప్పుడు తన తండ్రి రోజు అత్యాచారం చేసేవాడని చెప్పింది.
కొన్ని నెలల తర్వాత మధ్య ప్రదేశ్ కు తీసుకొచ్చాడని, గదిలో పెట్టాడని చెప్పింది. ఆతర్వాత సీక్రెట్ గా డెలీవరి చేయించినట్లు చెప్పింది. ఆమెకు మత్తు మందు ఇచ్చినట్లు చెప్పింది. ఆతర్వాత తానకు ఏం జరిగిందో తెలియదని చెప్పింది. ఈ క్రమంలో అతగాడు పుట్టిన పసికందును తల్లినుంచి వేరు చేసి దగ్గరలోని చెట్ల పొదల్లోకి విసిరేసి వెళ్లిపోయాడు. అక్కడున్న కొంత మంది ఈ ఘటనను చూసి ఆ పసి కందును కాపాడారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
పసికందును ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మైనర్ బాలికను సైతం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న మైనర్ బాలిక తండ్రి కోసం పోలీసులు వెతుకుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది. ఈ ఘటన వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లను నడి రోడ్డు మీద ప్రైవేటు పార్ట్ లను కోసేయాలని, గన్ తో కాల్చేయాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
