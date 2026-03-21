Supreme Court: భార్య వంట చేయడం లేదంటూ విడాకులు కోరిన భర్త.. దిమ్మ తిరిగే తీర్పు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court Divorce Case: మన సమాజంలో నేటికి భార్య అంటే కేవలం కట్నం తీసుకుని వచ్చే పనిమనిషిగా భావించేవారు ఎందరో ఉన్నారు. ఇంటి పని అంటే కేవలం ఆడవారు మాత్రమే చేసేదని.. కోడలంటే తమ ఇంటికి వచ్చే పనిమనిషని భావించే అత్తింటివారు ఎందరో. అలాంటి వారిని ఉద్దేశించి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పెళ్లి చేసుకునేది జీవిత భాగస్వామిని అని.. ఫ్రీగా వచ్చే పనిమనిషిని కాదంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇంటి పని అంటే కేవలం ఆడవాళ్లకి మాత్రమే నిర్దేశించింది కాదని.. మగవారికి, అందులో భర్తకు కూడా సమాన భాగస్వామ్యం ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించింది.
సుప్రీంకోర్టు.. కర్ణాటకకు చెందిన ఓ భర్త తన భార్య నుంచి విడాకులు కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలను చేసింది. సదరు భర్త ఆ పిటిషన్లో తన భార్య సరిగా వంట చేయకుండా క్రూరత్వానికి పాల్పడుతోందని ఆరోపిస్తూ.. డివొర్స్ కోరాడు. దీంతో ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాల ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. అయితే ఈ కేసులో మొదట ట్రయల్ కోర్టు.. భర్త వాదనతో ఏకీభవిస్తూ.. భార్య ‘క్రూరత్వానికి’ పాల్పడుతుండడంతో విడాకులు మంజూరు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అయితే కర్ణాటక హైకోర్టు దీన్ని పక్కన పెట్టడంతో.. అతను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టులో అప్పీలు చేశాడు.
ఈ క్రమంలో భర్త తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ సదరు జంటకు 2017లో వివాహం జరగ్గా.. 2019 నుంచి వారు విడివిడిగా జీవిస్తున్నారని కోర్టుకు తెలిపారు. వారి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు పలువురు మధ్యవర్తిత్వం జరిపినా లాభం లేకుండా పోయిందన్నారు. ఈ కేసులో ట్రయల్ కోర్టు.. ‘క్రూరత్వం’ కారణం కింద ఈ జంటకు విడాకులు మంజూరు చేసిందని చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ క్రమంలో విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సదరు భర్తను మీ దృష్టిలో ‘క్రూరత్వం’ అంటే ఏమిటని ప్రశ్నించింది. అందుకు అతడు భార్య ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదని, వంట చేయడం లేదని తెలిపాడు. దీనిపై జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ స్పందిస్తూ.. 'ఇంటి పనులను భర్త కూడా పంచుకోవాలి. ప్రస్తుతం రోజులు మారాయి. ఇప్పుడు అంట్లు తోమడం, వంట చేయడం, బట్టలు ఉతకడం ఇలా ఇంటి పనులన్నింటినీ భర్త కూడా చేయాలి' అని అన్నారు. అలాగా మరో జస్టిస్ మెహతా స్పందిస్తూ.. 'పెళ్లి చేసుకున్నది పనిమనిషిని కాదని.. జీవిత భాగస్వామిని' అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇక వంట చేయకపోవడం అనేది క్రూరత్వం కిందకు రాదని భావించిన కర్ణాటక హైకోర్టు సరైన నిర్ణయం తీసుకుందని.. అందుకే ఈ జంటకు విడాకులు మంజూరు చేస్తూ కింది కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పక్కన పెట్టిందని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పని చేస్తున్నారని చెప్పడంతో వారిని ప్రత్యక్షంగా కోర్టులో ప్రవేశపెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.