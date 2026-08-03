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Bengaluru: ఇదెక్కడి సైకోయిజం భయ్యా..! అర్ధరాత్రి మాజీ భార్యకు ఆన్ లైన్ ఫుడ్ పార్శీల్ ఆర్డర్‌లు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..!

Family dispute Bengaluru: రోజు రాత్రి పూట అపార్ట్ మెంట్ లో ఆన్ లైన్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ లు పెడుతూ మాజీ భార్యకు చుక్కలు చూపించాడు. ఎన్ని అడ్రస్ లు మారిన అదే విధంగా టార్చర్ చేశాడు.దీంతో విసిగిపోయిన ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:00 PM IST
Bengaluru: ఇదెక్కడి సైకోయిజం భయ్యా..! అర్ధరాత్రి మాజీ భార్యకు ఆన్ లైన్ ఫుడ్ పార్శీల్ ఆర్డర్‌లు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..!
Image Credit: bengalurufamilydispute

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bengaluru: ఇదెక్కడి సైకోయిజం భయ్యా..! అర్ధరాత్రి మాజీ భార్యకు ఆన్ లైన్ ఫుడ్ పార్శీల్ ఆర్డర్‌లు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్..!
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