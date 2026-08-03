Man sends to late night food parcel to ex wife in Bengaluru: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు ఒకరితో మరోకరు తమ శాడిజం చూపిస్తున్నారు. పెళ్లిచేసుకున్నప్పటి నుంచి తమ అసలు రంగును బైటపెడుతున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్న వారు కొందరైతే, ఆస్తుల కోసం తమ భార్యలతో గొడవలు పడుతున్న వారు మరికొంత మంది . ఈ క్రమంలో నిత్యం భార్యా భర్తలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్త తన భార్యను చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భార్య తన భర్తను పొట్టన పెట్టుకుంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకు కొంత మంది గొడవలు పడి మరీ డైవర్స్ లు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బెంగళూరులో ఒక భర్త తన మాజీ భార్యకు చుక్కలు చూపించాడు. ఈ ఘటన కాస్త వైరల్గా మారింది.
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక నితిన్ గుప్తా అనే వ్యక్తికి ఒక మహిళతో పెళ్లి జరిగింది. కొన్నేళ్లపాటు వీరిద్దరుబాగానే ఉన్నారు. ఆతర్వాత 2022 లో మహిళ ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయింది. భర్తవేధింపులు, టార్చర్ లు భరించలేక వెళ్లిపోయినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. భర్త తన దాడి చేస్తున్నాడని, కట్నం కోసం వేధిస్తున్నాడంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వీరి కేసు కోర్టు పరిధిలో ఇటీవల విచారణ జరిగింది. తనకు భరణం ఇప్పించాలని మహిళ ప్రత్యేకంగా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
ఆ తర్వాత కోర్టు వారు.. 2025 లో మధ్యంతర భరణం చెల్లించేలా ఆదేశాలిచ్చారు. ఇక అతగాడు మాత్రం తన మాజీ భార్యను టార్చర్ పెట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు. ఆమె పర్సనల్, ప్రైవేట్ ఫోటొల్ని వారి బంధువులకు, స్నేహితులకు పంపేవాడు. ఆమె పట్ల ఇతరులు శాడిజం చూపించేలా ప్రవర్తించేవాడు. రోజు రాత్రి ఆమె ఫ్లాట్ కు ఆన్ లైన్ లో ఫుడ్ పార్శీల్ ను ఆర్డర్ పెట్టేవాడు.
ఆమె ఎక్కడకు మారిన ఈ వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదు. దీంతో విసిగిపోయిన ఆమె మాజీ భర్తపై బెంగళూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అతగాడు ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న గృహహింస కేసులను ఉపసంహరించుకోవాలని గుప్తా ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చారని, కోర్టు ఆవరణలోనే ఆమెను బెదిరించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.ఈ క్రమంలోమాజీ భర్త నిర్వాకంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook