Kerala Elephant Attacks Video: కేరళ ఉత్సవాల్లో ఊహించని ఘటన.. పూజారీని తొండంతో ఎత్తి విసిరేసిన ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant turns aggressive in kerala festival: ఉత్సవాల్లో ఏనుగు ఉన్నట్లుండీ పూజారీని తొండంతో ఎత్తి దూరంగా విసిరేసింది. దీంతో తీవ్ర గందర గోళంఏర్పడింది. అక్కడి నుంచి అందరు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:44 PM IST
  • కేరళలో ఏనుగు బీభత్సం..
  • పూాజారీపై దాడి..

Man seriously injured after elephant attack in thrissur kerala: సాధారణంగా ఆలయాల్లోని ఉత్సవాల సమయంలో ఏనుగులను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అంబారీలపై దేవుడి ఉత్సవ విగ్రహాలను ఉంచి భక్తులకు దర్శనం అయ్యేలా ఊరేగిస్తారు.ఈ క్రమంలో ఏనుగులకు ముందుగానే దీనిపై ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అయితే.. కొన్ని సందర్భాలలో అనుకొని ఘటనలు తరచుగా సంభవిస్తారు. ఏనుగులు బ్యాండ్ చప్పులు లేదా టపాకాయాలు, డీజే సౌండ్లకు పలు మార్లు కంట్రోల్ తప్పి మావటి వారి మీద లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి మీద దాడులు చేసిన ఘటనలు కొకొల్లలు.  అందుకే ఏనుగులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెప్తారు. అవి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో వాటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే మావాటివాళ్లు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పలేరు.

తాజాగా.. కేరళలోని అన్నమనాడ మహాదేవ ఆలయం ఊరేగింపు ఉత్సవాల్లో షాకింగ్ ఘటన సంభవించింది. ఏనుగు అదుపు తప్పి అక్కడున్న పూజారీని తొండంతో పైకేత్తి దూరంగా విసిరేసింది. కేరళలోని ప్రసిద్ద అన్నమనాడ మహాదేవ ఆలయంలో ఉత్సవాల్లో అనుకొని ఘటన సంభవించింది. ఉత్సవ విగ్రహాలను ఏనుగు మీద ఊరేగించడానికి బైటకు తీసుకొని వచ్చారు. అప్పుడు ఏనుగు చుట్టు చాలా మంది ఉన్నారు. మావటి వాడు ఏనుగు పక్కన ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తి ఏనుగు మీద ఎక్కాడు. మరో పూజారీ ఏనుగు పక్కన నిల్చున్నాడు. అప్పటి దాక ఏనుగు ప్రశాంతంగానే ఉంది.

మరీ ఉన్నట్లుండి ఏమైందో కానీ అదికోపంతో తన తొండంతో పూజారీనీ  పట్టుకుని పైకేత్తి దూరంగా విసిరేసింది. దీంతో అక్కడి వారు భయంతో కేకలు పెట్టారు. దూరంగా పారిపోయారు. ఈ ఘటనతో ఆ  ప్రాంతం ఒక్కసారిగా అరుపులు, కేకలతో నిండిపోయింది. భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. పూజారీ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.  అక్కడున్న వారు ఆ పూజారీని వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

అతని పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. మొత్తంగా ఏనుగు ఘటనతో ఆలయంలోని ఉత్సవం కాస్త విషాదకరంగా మారింది.ఈ ఘటన తర్వాత ఏనుగును ఎంతో కష్టపడి మరల మావటి వాడుతన ఆధీనంలో తెచ్చుుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. మరీ ఉన్నట్లుండి ఏనుగు అంత వైలెంట్ గా మారడానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KeralaElephant attackThrissur temple festivalElephant attack on man in keralaVideo Viral

