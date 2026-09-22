Man shoots ex girlfriend in school premises lakhipur kheri: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ వివాహలవైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన వారిలో కొన్ని రోజుల పాటు రిలేషన్ లో ఉంటున్నారు. ఆ తర్వాత అభిప్రాయాలు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ల గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది లివింగ్ రిలేషన్ లో కూడా ఉంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయతే.. కొంత మంది కొన్ని రోజులు రిలేషన్ ఉన్నతర్వాత బేధాభి ప్రాయాలువస్తే బ్రేకప్ చెప్పుకుంటున్నారు.
స్కూల్లో టీచర్ను కాల్చి చంపి.. యువకుడి ఆత్మహత్య
యూపీలోని లఖింపూర్ ఖేరిలో సోమవారం ఓ పాఠశాలలో టీచర్ నిషాత్ ఫాతిమాను 27 ఏళ్ల మహ్మద్ సౌద్ కాల్చి చంపాడు. అనంతరం అతడూ కాల్చుకుని మృతి చెందాడు.
ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, ఇటీవల ఆమె సంబంధాన్ని ముగించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనపై… pic.twitter.com/8uWWP5zb6M
— ఉదయం (@udayamdigital) September 22, 2026
ఇలాంటి సిట్యువేషన్ లలో కొంత మంది సైకోలుగా మారుతున్నారు. తమను కాదన్న వారిపై దాడులు చేస్తున్నారు. హత్యలు చేసేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో యూపీలోని లఖీంపూర్ ఖేరీలోని ఒక స్కూల్లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లఖింపూర్ ఖేరిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. లఖింపూర్ ఖేరిలోని చిల్డ్రన్స్ ఎకాడమీ స్కూల్లో లో నిషాత్ ఫాతీమా టీచర్ గా పనిచేస్తుంది. అయితే.. ఫాతీమా 27 ఏళ్ల మహ్మద్ సౌద్ తో రిలేషన్ లో ఉందని, ఇటీవల బ్రేకప్ చెప్పుకొవడంతో అతను ఆవేశంతో స్కూల్ కు వచ్చాడు. పాఠశాలకు వచ్చి టీచర్ నిషాత్ ఫాతిమాను ను బలవంతంగా స్కూల్ పిల్లలు చూస్తుండగానే క్లాసులోకి లాక్కెళ్లాడు.
ఇద్దరి మధ్య విపరీతంగా వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత క్లాసులో ఆమెను మహమ్మద్ సౌద్ గన్ తో కాల్చి చంపాడు. వెంటనే తనకు తానుగా కాల్చుకుని చనిపోయాడు. ఈ ఘటనతో స్కూళ్లో అందరు విద్యార్థులు, సిబ్బంది క్లాస్ లో వచ్చిచూశాడు. ఇద్దరు రక్తపుమడుగులో పడిపోయిఉన్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. యువతి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ వ్యవహరమే ఈ మర్డర్ కు కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. నిషత్ ఫాతిమాను మహమ్మద్ ఈడ్చుకెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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