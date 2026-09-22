Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Lakhimpur kheri Murder: యూపీలో ఘోరం.. స్కూల్లో విద్యార్థుల ముందు లేడీ టీచర్‌పై కాల్పులు.. వీడియో వైరల్..

Lakhimpur kheri Murder: యూపీలో ఘోరం.. స్కూల్లో విద్యార్థుల ముందు లేడీ టీచర్‌పై కాల్పులు.. వీడియో వైరల్..

Uttar Pradesh: లఖింపూర్ ఖేరిలోని చిల్డ్రన్స్  స్కూల్లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహిళ టీచర్ ను లాక్కుని వెళ్లి ఆమెపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:10 PM IST
Lakhimpur kheri Murder: యూపీలో ఘోరం.. స్కూల్లో విద్యార్థుల ముందు లేడీ టీచర్‌పై కాల్పులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: lakhimpurkheriladyteachermurdernews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lakhimpur kheri Murder: యూపీలో ఘోరం.. స్కూల్లో విద్యార్థుల ముందు మహిళ టీచర్‌పై కాల్పులు.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5